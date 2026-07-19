Meteorologii estimează că o depresiune tropicală s-ar putea forma chiar duminică sau, cel târziu, luni, în timp ce autorităţile americane monitorizează atent evoluţia fenomenului, transmite Reuters, citat de News.ro.

Potrivit instituţiei, sistemul atmosferic continuă să se organizeze treptat, iar meteorologii estimează că o depresiune tropicală s-ar putea forma în cursul zilei de duminică sau, cel târziu, luni.

Specialiştii Centrului Naţional pentru Uragane, cu sediul la Miami, au precizat că sistemul se deplasează lent spre nord sau nord-vest, iar condiţiile meteorologice rămân favorabile intensificării acestuia în următoarele ore.

Autorităţile americane monitorizează evoluţia fenomenului şi vor emite noi avertizări dacă sistemul va continua să se dezvolte.