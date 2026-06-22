„Un atac cu dronă a provocat un incendiu la bordul unei nave care naviga sub pavilion panamez. Un membru al echipajului a fost ucis: era vorba despre un bucătar egiptean în vârstă de 58 de ani”, a scris Kuleba pe Telegram, adăugând că opt marinari au fost salvaţi.

Marina ucraineană afirmase anterior că incidentul a provocat „mai multe victime” la bordul cargoului Victress, care avea un echipaj format din nouă persoane de naţionalitate egipteană, turcă şi indiană şi care nu mai este în stare de navigaţie.

Potrivit lui Kuleba, alte două nave, care navigau sub pavilionul Belize şi, respectiv, Palau, au fost atacate de Rusia în cursul nopţii de duminică spre luni, fără a exista răniţi.

În urmă cu câteva zile, două nave comerciale străine care părăseau porturile ucrainene au fost lovite de drone rusești în Marea Neagră. Unul dintre marinari a fost ucis, iar alți 5 sunt răniți. Atacurile au avut loc pe fondul unui nou val de atacuri rusești lansate peste noapte asupra Ucrainei, mai ales la Odesa și Herson, în sud.