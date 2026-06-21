Diviziunile parlamentare s-au adâncit în legătură cu poziția Bulgariei față de cel mai recent pachet de sancțiuni ale UE împotriva Rusiei, pe măsură ce dezbaterea privind posibila includere a Patriarhului Rus Kirill a depășit limitele religiei și a abordat chestiuni de interes național și aliniere geopolitică, scrie Novinite.

Partidul de opoziție GERB a criticat abordarea guvernului, argumentând că problema este formulată greșit. De la tribuna parlamentară, Daniel Mitov a declarat că nicio sancțiune nu vizează credința ortodoxă sau Biserica Ortodoxă Rusă ca instituție.

În cuvintele sale, „nimeni nu sancționează credința ortodoxă, nimeni nu sancționează Biserica Ortodoxă Rusă ca instituție religioasă”. El a subliniat că adevărata problemă este rolul Patriarhului Kirill în sprijinirea războiului Rusiei în Ucraina, adăugând că atunci când o figură religioasă devine parte a unui conflict geopolitic, aceasta devine inevitabil supusă unei evaluări politice.

Mitov a respins, de asemenea, argumentele care leagă politica actuală de recunoștința istorică față de Rusia. „Bulgaria își amintește de istoria sa... dar istoria este memorie. Istoria nu este o instrucțiune pentru politica externă”, a spus el, insistând că evenimentele trecute nu pot determina alegerile strategice actuale. Potrivit acestuia, protejarea Patriarhului Kirill nu consolidează securitatea sau influența Bulgariei, ci riscă să semnaleze sprijin pentru propaganda rusă într-un moment în care UE încearcă să limiteze o astfel de influență.

Criticile au venit și din interiorul opoziției liberale. Bojidar Bozhanov de la „Da, Bulgaria” a avertizat că Bulgaria riscă să alunece spre izolare politică dacă se aliniază abordării obstrucționiste a Ungariei în cadrul UE.

El a susținut că situația nu este legată de religie, menționând că țările ortodoxe precum Grecia și România nu adoptă poziții similare. „Religia să nu fie folosită în scopuri politice”, a spus el, adăugând că țara ar trebui să urmărească să rămână în cadrul structurilor decizionale de bază ale UE, în special în contextul în care Europa își definește viitorul cadru de securitate.

Bozhanov a susținut în continuare că disputa privind sancțiunile reflectă riscuri strategice mai ample pentru Bulgaria. În opinia sa, blocarea măsurilor UE ar putea împinge țara mai aproape de marginile procesului decizional european, într-un moment în care se conturează politici cheie de apărare și securitate.

GERB spune că decizia premierului protejează influența politică rusească

Din partea partidului de opoziție pro-rus, „Renaștere”, a apărut o poziție diferită, solicitând o respingere mult mai largă a politicii de sancțiuni a UE. Vicepreședintele Țoncho Ganev a declarat că Bulgaria ar trebui să respingă întregul pachet, nu doar părți din acesta. El a susținut că guvernul nu reușește să protejeze interesele economice naționale și a sugerat că sprijinul european pentru Ucraina este finanțat pe cheltuiala Bulgariei. „Da, este extrem de corect să se impună un veto... dar, mai important, guvernul ar trebui să impună un veto asupra întregului pachet de sancțiuni”, a spus el.

Ganev a criticat, de asemenea, recentele decizii parlamentare privind împrumuturile de stat, susținând că acestea dezvăluie dependențe politice și financiare mai profunde în cadrul majorității aflate la guvernare și a exprimat îngrijorări cu privire la numirile în instituțiile statului, inclusiv în Comisia Electorală Centrală.

GERB a răspuns separând argumentele economice de cele geopolitice. Mitov a reiterat că, deși riscurile economice trebuie evaluate cu atenție, includerea Patriarhului Kirill în dezbaterea privind sancțiunile introduce o dimensiune diferită. El a descris-o ca o trecere de la protejarea economiei bulgare la ceea ce a numit protejarea influenței politice rusești.

El a concluzionat că suveranitatea nu ar trebui măsurată prin opoziție simbolică față de aliați, ci prin alegeri politice clare și consecvente. „Suveranitatea este capacitatea de a explica clar de ce adopți o anumită poziție și cum protejează aceasta interesele propriei țări”, a spus el, avertizând că utilizarea greșită a argumentelor religioase riscă să distorsioneze rolul Bulgariei în cadrul Uniunii Europene.