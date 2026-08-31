Un camion cu 18.000 de litri de bere a fost furat. Compania oferă o recompensă pentru prinderea hoțului

Stiri externe
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Bere
Shutterstock

O companie americană a apelat la rețelele sociale pentru a cere ajutorul oamenilor în găsirea miilor de doze de bere Blue Ribbon care au fost furate dintr-un centru de distribuție din California.

autor
Lorena Mihăilă

„FURATĂ”, a anunțat compania Pabst Brewing pe social media. „Hoțului: nu te învinovățim că ai vrut să te lauzi în fața prietenilor cu cât de multă PBR ai, doar că ne-am fi dorit să o obții pe cale cinstită”, scrie BBC.

Potrivit poliției, presupusul hoț a prezentat documente false la un centru de distribuție Anheuser-Busch din Montclair și a plecat cu o încărcătură în valoare de 25.000 de dolari care trebuia să ajungă la San Diego.

Pabst spune că oferă o recompensă pentru informații care ar putea duce la găsirea celor 40.000 de livre (18.144 de litri) de bere.

A fost al doilea furt înregistrat în aceeași zi la același centru de distribuție, a precizat Poliția din Montclair într-un comunicat. Anchetatorii verifică dacă cele două incidente „au fost comise ca parte a aceleiași operațiuni frauduloase de furt de mărfuri”.

În primul caz, o încărcătură în valoare de 45.000 de dolari care trebuia să ajungă la Tucson, Arizona, a fost ridicată pe 17 august, însă nu ajunsese la destinație nici după două săptămâni.

O oră mai târziu, polițiștii spun că hoții au folosit documente false pentru a ridica încărcătura de bere Pabst Blue Ribbon.

„Anchetatorii au identificat asemănări între cele două incidente”, a transmis poliția. „Informațiile furnizate cu privire la compania de transport, șofer și vehiculele implicate conțineau neconcordanțe și sunt în prezent verificate.”

Compania a vrut să sublinieze gravitatea furtului într-o postare pe rețelele sociale.

„Ne dăm seama cât de ridicol sună, dar acesta este adevărul”, a transmis Pabst. „Este real și suntem extrem de serioși.”

Pabst a avut și un mesaj pentru hoț: „Pabst pornește oficial cronometrul chiar acum – ai exact 18 zile și 44 de minute pentru a returna camionul nostru cu bere, fără întrebări.”

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Sursa: StirilePROTV

Etichete: bere, camion, hot, SUA,

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