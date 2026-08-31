Un camion cu 18.000 de litri de bere a fost furat. Compania oferă o recompensă pentru prinderea hoțului

„FURATĂ”, a anunțat compania Pabst Brewing pe social media. „Hoțului: nu te învinovățim că ai vrut să te lauzi în fața prietenilor cu cât de multă PBR ai, doar că ne-am fi dorit să o obții pe cale cinstită”, scrie BBC.

Potrivit poliției, presupusul hoț a prezentat documente false la un centru de distribuție Anheuser-Busch din Montclair și a plecat cu o încărcătură în valoare de 25.000 de dolari care trebuia să ajungă la San Diego.

Pabst spune că oferă o recompensă pentru informații care ar putea duce la găsirea celor 40.000 de livre (18.144 de litri) de bere.