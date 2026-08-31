Am ajuns în acest punct pentru că au crescut veniturile și, în același timp, am fost mai cumpătați în privința cheltuielilor. Cu toate acestea, ne așteaptă un alt test. O nouă evaluare de țară peste o lună, care va ține cont și de menținerea în viitor a acestei traiectorii, dar și de construcția bugetului pentru 2027.

Primele șapte luni le-am încheiat cu un deficit bugetar de 48,08 miliarde de lei, față de 76,44 miliarde, anul trecut. Adică o reducere de 37 la sută, anunță Ministerul Finanțelor.

Ca pondere din PIB, deficitul a scăzut la 2,34 la sută, de la 3,99 la sută în 2025.

Am obținut acest rezultat prin creșterea veniturilor cu 11,2 la sută, în timp ce cheltuielile totale s-au majorat cu numai 2,9 procente.

Corespondent Știrile PRO TV: „Veniturile mai mari au venit mai ales din TVA, cu o creștere de peste 25 la sută față de primele șapte luni din anul trecut, din accize, impozite, dar și din fonduri europene. Am primit peste 37 de miliarde de lei, o creștere de peste 30 la sută față de aceeași perioadă a anului trecut. În schimb, am redus cu peste patru la sută cheltuielile cu personalul, după eliminarea unor sporuri, dar am cheltuit cu 11,2 la sută mai mult cu bunurile și serviciile, iar cu investițiile, cu 24 la sută mai mult. Ce e îngrijorător e că am avut cheltuieli cu dobânzile cu 26,5 la sută mai mari.”

Așa că trebuie să continuăm traiectoria bugetară dacă ne dorim ca și a treia mare agenție de rating, Standard & Poor's, să ne păstreze în categoria țărilor recomandate investițiilor, atrage atenția ministrul Finanțelor.

Alexandru Nazare, ministrul interimar al Finanțelor: „Execuția în sine nu este suficientă și trebuie dublată și de măsuri care să fie cuprinse în viitoarea rectificare și în bugetul pe 2027. Mesajul pe care trebuie să îl transmită România e că, indiferent dacă adoptă sau nu legea salarizării în acest moment, nu există nicio intenție de a mări aceste cheltuieli peste pragul de sustenabilitate pe care ni-l permitem.”

Analiștii de la S&P sunt așteptați să anunțe calificativul țării noastre pe 2 octombrie.