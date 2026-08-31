Într-o scrisoare emoţionantă, el a anunţat că se retrage din echipa naţională a Argentinei, la câteva săptămâni după moartea tatălui său şi înfrângerea din finala Cupei Mondiale împotriva Spaniei. În scurt timp, mass-media a umplut primele pagini cu titluri care anunţau vestea, potrivit News.ro.

„Messi, o scrisoare de adio”, titrează Gazzetta dello Sport, în timp ce L’Équipe deschide pagina principală a site-ului său cu o fotografie mare în care Messi apare plângând. „Messi şi Argentina, s-a terminat”, scrie cotidianul francez.

În Spania, unde jucătorul a marcat istoria clubului Barça, Marca vorbeşte despre o „răsturnare de situaţie”, iar AS titrează: „Şoc mondial în urma veştii despre Messi”. Ziarul madrilen a pus, de asemenea, la dispoziţie o transmisiune în direct pentru a urmări evoluţia ştirilor minut cu minut.

În Catalonia, Sport vorbeşte despre o „carieră internaţională marcată de numeroase bucurii, dar şi de dezamăgiri, şi care, mai presus de toate, lasă o lecţie care transcende totul: niciodată nu este prea târziu să lupţi pentru visurile tale”, iar El Mundo Deportivo încheie cu mulţumiri „pentru fiecare dribling, fiecare pasă, fiecare gol. Eşti şi vei fi mereu etern.”

În Argentina, emoţia este, evident, şi mai puternică. „Mulţumim, Leo, vei rămâne pentru totdeauna în inimile noastre”, afirmă ziarul Olé. Pentru cotidian, „ceea ce trebuia să se întâmple, s-a întâmplat. Cel mai bun jucător din istorie şi-a luat rămas bun de la naţionala pe care a iubit-o atât de mult, căreia i-a dăruit atât de mult şi alături de care a atins culmile sportului. Milioane de inimi se strâng, inimi recunoscătoare care încep să simtă un gol”.

De cealaltă parte a Canalului Mânecii, ziarul The Sun subliniază, la rândul său, faptul că „Lionel Messi părăseşte DIN NOU echipa Argentinei”. Publicaţia britanică reaminteşte astfel că legenda argentiniană „îşi pusese deja capăt carierei internaţionale. [...] în 2016, la vârsta de 29 de ani, Messi a asistat la victoria Chile asupra Argentinei în finala Copa América, ceea ce l-a determinat pe starul de atunci al FC Barcelona să declare jurnaliştilor că a terminat cu naţionala. Însă a fost convins să-şi revizuiască decizia şi s-a reîntors în echipa naţională la timp pentru Cupa Mondială din 2018”.

Alte mass-media internaţionale, precum OGlobo, The Guardian, BBC sau ESPN, au relatat despre scrisoarea de adio care marchează sfârşitul unei epoci. TyC Sports scrie că „o nouă eră se va deschide acum fără el ca figură emblematică”.

Pe lângă presă, mai mulţi dintre coechipierii săi nu au întârziat să reacţioneze pe reţelele sociale. „Mulţumesc pentru tot, căpitane. Îţi vom fi recunoscători toată viaţa pentru că ai dus numele Argentinei în vârful lumii”, a scris Angel Di Maria pe Instagram.„Vei rămâne întotdeauna cel mai mare dintre toţi”, a adăugat Leandro Paredes.

În cele din urmă, Rodrigo De Paul a salutat „dragostea necondiţionată” a lui Léo Messi pentru ţara lor. „Luptele tale neîncetate pentru a nu renunţa niciodată, puterea ta de a suporta mereu nedreptăţile, leadershipul tău şi calităţile tale umane faţă de fiecare jucător care intra pe teren, pentru ca acesta să se simtă bine, atenţia pe care o acordai fiecărui membru al echipei noastre… Doar mulţumesc, cel mai mare din toată istoria, mulţumesc că ne-ai făcut atât de fericiţi, atât de fericiţi.”