”Este un pas important pentru reluarea producţiei de îngrăşăminte chimice în România”, subliniază el, relatează News.ro.

”Astăzi am fost şi la Azomureş, unde am discutat despre reluarea activităţii combinatului şi despre finalizarea preluării acestuia de către Romgaz. Aşa cum a comunicat şi Romgaz, procedurile privind tranzacţia s-au finalizat. Vineri s-a obţinut şi ultimul aviz, de la CEISD. Mâine, 1 septembrie, Romgaz preia activele care ţin de activitatea de producţie a Azomureş, contractele şi salariaţii necesari acestei activităţi”, a arătat Bolojan, luni seară, într-o postare pe Facebook.

El a menţionat că sunt peste 800 de angajaţi care vor fi preluaţi de Romgaz.

”Este un pas important pentru reluarea producţiei de îngrăşăminte chimice în România. După o perioadă în care combinatul nu a funcţionat, în următoarele câteva luni va urma o etapă de revizii, cu expertizarea şi reavizarea instalaţiilor, având în vedere specificul acestora şi perioada de timp în care acestea nu au fost utilizate. Obiectivul este ca, din primul trimestru al anului viitor, Azomureş să funcţioneze la capacitate şi să asigure agriculturii româneşti o parte importantă din îngrăşămintele pe care astăzi le importăm în cea mai mare parte”, a adăgat premierul demis.

Potrivit acestuia, este şi o investiţie care se leagă de dezvoltarea producţiei interne de gaze.

”Odată cu gazele care vor fi exploatate din Marea Neagră, România va putea valorifica această resursă şi în producţia internă de îngrăşăminte. Pentru Azomureş, pentru agricultura românească şi pentru economia judeţului Mureş, este important să reluăm producţia şi să avem mai multă predictibilitate în ceea ce priveşte aprovizionarea şi preţurile”, a conchis Ilie Bolojan.

Premierul demis Ilie Bolojan a anunțat la finalul lunii mai că Romgaz a preluat platforma Azomureş pentru suma de 69 de milioane de euro.