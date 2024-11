Un cablu submarin de date între Finlanda și Germania s-a rupt, unde NATO şi-a deschis recent un cartier general naval

Motivele care au dus la ruperea acestuia sunt necunoscute încă, anunţă luni grupul finlandez tehnologic Cinia, relatează AFP.

„O defecţiune a fost detectată la cablul submarin Cinia C-Lion1 între Finlanda şi Germania (luni) la 18 noiembrie 2024. Din cauza acestei defecțiuni, serviciile furnizate prin cablul C-Lion1 sunt întrerupte”, anunţă într-un comunicat grupul cu capital public.

„Evaluarea iniţială” arată că acest cablu a fost ”rupt”, deoarece toate conexiunile prin fibră ale cablului sunt întrerupte, a declarat unor jurnalişti finlandezi un conducător de la Cinia, al cărui nume nu este deazvăluit.

„Pentru moment, nu este posibil să se evalueze motivul ruperii cablului, însă acest tip de ruptură nu se produce în aceste ape fără un impact exterior”, a declarat grupul unor jurnalişti.

Acest cablu de fibră optică, cu o lungime de 1.172 de kilometri, asigură o legătură între Helsinki şi Rostock, în nord-estul Germaniei, din 2016.

O nouă bază militară navală a NATO a fost deschisă la 21 octombrie la Rostock, în nordul Germaniei, cu obiectivul de a coordona forţele statelor membre ale Alianţei Nord-Atlantice în zonă împotriva Rusiei.

Guvernele german şi finlandez se declară luni ”profund îngrijorate” de această rupere şi evocă ”războaie hibride” şi ameninţarea rusă.

„O anchetă aprofundată este în curs. Securitatea noastră europeană nu este ameninţată doar de războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, ci şi de războaiele hibride purtate de către actori răuvoitori”, denunţă ministerele de Externe ale celor două ţări într-o declaraţie comună, difuzată de la Berlin.

The C-Lion1 submarine cable connecting Finland and Germany has been broken. Finnish cybersecurity company Cinia states the cause could be external forces like anchoring or trawling, but deliberate disconnection is also a possibility. Repair work has started, but the cause remains… pic.twitter.com/Hs2EAuwOFq