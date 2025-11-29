Magia Crăciunului a învăluit marile orașe. Zeci de căsuțe cu bunătăți și luminițe strălucitoare la târgurile de Crăciun

Începem numărătoarea inversă până la Crăciun, așa că magia sărbătorilor se răspândește în marile orașe. Vineri seară s-au deschis încă două târguri – în București și în Oradea.

Iar sâmbătă, cel mai mare târg din România, cel din Piața Constituției, din Capitală, îi va întâmpina pe oameni cu o mulțime de luminițe și un brad înalt de 30 de metri.

Nu vor lipsi roata panoramică și, evident, Căsuța lui Moș Crăciun.

La târgul din Piața Alba Iulia, vineri seară, Crăciunul părea că a sosit deja. Oamenii s-au bucurat de muzica bună.

Bărbat: „Am auzit muzica și ne place foarte mult. Nu știam că o să ajungem aici.”

Femeie: „Pentru concertul Direcției 5.”

Tânără: „Mi-au plăcut trupele care cântă aici.”

Și nu au uitat să-și răsfețe papilele gustative.

Fetiță: „N-am mai venit niciodată. O să-mi iau un brăduț de ciocolată.”

Sâmbătă seară va fi sărbătoare și în Piața Constituției. Iar ca totul să decurgă conform planului, vineri s-au făcut ultimele pregătiri.

Chiar și fără prea mulți oameni, atmosfera festivă a cuprins fiecare colțișor – de la perdeaua de lumini din centrul pieței și bradul imens, până la căsuțele decorate în ton cu sărbătoarea mult așteptată.

Bărbat: „Vă așteptăm cu cel mai bun vin fiert infuzat cu condimente naturale, diverse băuturi specifice Crăciunului și cafea. Anul acesta avem în meniu suc de mere cald cu băutură Metaxa, care este o minunăție.”

Femeie: „Acadelele îi bucură foarte mult, este gustul copilăriei. Bastonașele de Crăciun sunt foarte gustoase, pepenele… sunt înnebuniți, îi bucură în general tot ce e dulce.”

Cei mici vor avea parte și anul acesta de întâlnirea cu Moșul.

Cerasela Călin, PR: „Vom aprinde și iluminatul festiv începând cu ora 18. Îi așteptăm pe vizitatori cu peste 120 de căsuțe, roata panoramică, trenul din povești, cel mai înalt brad ecologic din România.”

Tot vineri seară, orădenii au dat deja startul atmosferei de Crăciun.

Cu un efort final din partea celor mici, s-au aprins toate luminițele – inclusiv cele din bradul înalt de 18 metri – iar orașul a căpătat „haine de sărbătoare”.

Această „magie” va dura până pe 26 decembrie.

