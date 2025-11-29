Magia Crăciunului a învăluit marile orașe. Zeci de căsuțe cu bunătăți și luminițe strălucitoare la târgurile de Crăciun

Stiri Diverse
29-11-2025 | 07:53
Târg de Crăciun
Pro Tv

Începem numărătoarea inversă până la Crăciun, așa că magia sărbătorilor se răspândește în marile orașe. Vineri seară s-au deschis încă două târguri – în București și în Oradea.

autor
Alexia Banu

Iar sâmbătă, cel mai mare târg din România, cel din Piața Constituției, din Capitală, îi va întâmpina pe oameni cu o mulțime de luminițe și un brad înalt de 30 de metri.

Nu vor lipsi roata panoramică și, evident, Căsuța lui Moș Crăciun.

La târgul din Piața Alba Iulia, vineri seară, Crăciunul părea că a sosit deja. Oamenii s-au bucurat de muzica bună.

Bărbat: „Am auzit muzica și ne place foarte mult. Nu știam că o să ajungem aici.”

Citește și
targ de craciun
Cele mai frumoase târguri de Crăciun din Europa. Destinații magice pentru iarnă în 2025

Femeie: „Pentru concertul Direcției 5.”

Tânără: „Mi-au plăcut trupele care cântă aici.”

Și nu au uitat să-și răsfețe papilele gustative.

Fetiță: „N-am mai venit niciodată. O să-mi iau un brăduț de ciocolată.”

Sâmbătă seară va fi sărbătoare și în Piața Constituției. Iar ca totul să decurgă conform planului, vineri s-au făcut ultimele pregătiri.

Chiar și fără prea mulți oameni, atmosfera festivă a cuprins fiecare colțișor – de la perdeaua de lumini din centrul pieței și bradul imens, până la căsuțele decorate în ton cu sărbătoarea mult așteptată.

Bărbat: „Vă așteptăm cu cel mai bun vin fiert infuzat cu condimente naturale, diverse băuturi specifice Crăciunului și cafea. Anul acesta avem în meniu suc de mere cald cu băutură Metaxa, care este o minunăție.”

Femeie: „Acadelele îi bucură foarte mult, este gustul copilăriei. Bastonașele de Crăciun sunt foarte gustoase, pepenele… sunt înnebuniți, îi bucură în general tot ce e dulce.”

Cei mici vor avea parte și anul acesta de întâlnirea cu Moșul.

Cerasela Călin, PR: „Vom aprinde și iluminatul festiv începând cu ora 18. Îi așteptăm pe vizitatori cu peste 120 de căsuțe, roata panoramică, trenul din povești, cel mai înalt brad ecologic din România.”

Tot vineri seară, orădenii au dat deja startul atmosferei de Crăciun.

Cu un efort final din partea celor mici, s-au aprins toate luminițele – inclusiv cele din bradul înalt de 18 metri – iar orașul a căpătat „haine de sărbătoare”.

Această „magie” va dura până pe 26 decembrie.

România, reprezentată de Brașov la „olimpiada bucătarilor", Bocus D'or. Piesa principală din farfurie

Sursa: Pro TV

Etichete: magie, targuri, craciun,

Dată publicare: 29-11-2025 07:53

Articol recomandat de sport.ro
este cruntă despre Schumacher!
este cruntă despre Schumacher!
Citește și...
Primele târguri de Crăciun s-au deschis la Sibiu și Craiova. Ce surprize îi așteaptă pe vizitatori în cele două orașe
Stiri Diverse
Primele târguri de Crăciun s-au deschis la Sibiu și Craiova. Ce surprize îi așteaptă pe vizitatori în cele două orașe

Chiar dacă este încă toamnă, vineri s-au inaugurat primele două târguri de Crăciun din țară, la Sibiu și Craiova. Orașul din Bănie mizează pe zăpadă artificială și sănii zburătoare, în timp ce Sibiul merge pe tradiție și spectacole vizuale.

Cele mai frumoase târguri de Crăciun din Europa. Destinații magice pentru iarnă în 2025
Stiri Turism
Cele mai frumoase târguri de Crăciun din Europa. Destinații magice pentru iarnă în 2025

Europa se transformă iarna într-un tărâm de poveste, plin de târguri de Crăciun. De la piețele tradiționale din orașe istorice până la destinațiile moderne pline de farmec, aceste târguri sunt locuri ideale pentru a trăi magia sărbătorilor în 2025.

Programul Târgurilor de Crăciun din România. Când se deschid primele târguri
Stiri Diverse
Programul Târgurilor de Crăciun din România. Când se deschid primele târguri

Magia sărbătorilor de iarnă prinde viață în toată țara odată cu deschiderea târgurilor de Crăciun. De la piețele tradiționale, până la decorurile de poveste din stațiunile montane, fiecare colț al României se pregătește să celebreze Crăciunul.

Recomandări
Sănătatea și transporturile primesc bani în plus la rectificare. Finanțele rămân cu un buget redus după scăderea dobânzilor
Stiri Economice
Sănătatea și transporturile primesc bani în plus la rectificare. Finanțele rămân cu un buget redus după scăderea dobânzilor

Guvernul a adoptat a doua rectificare bugetară din acest an. Mai multe ministere vor primi bani în plus, pentru plata pensiilor, a concediilor medicale, ori a ajutoarelor pentru încălzire.

Alertă la Chișinău după pătrunderea a două drone. Spațiul aerian, închis temporar în nordul Republicii Moldova
Stiri externe
Alertă la Chișinău după pătrunderea a două drone. Spațiul aerian, închis temporar în nordul Republicii Moldova

Două drone au intrat în spaţiul aerian al Republicii Moldova. Autoritățile de la Chișinău au anunțat o închidere temporară a spațiului aerian.

Plecarea „Cardinalului verde” zguduie Kievul - Politico. Scandalul de corupție deschide lupta pentru putere în Ucraina
Stiri externe
Plecarea „Cardinalului verde” zguduie Kievul - Politico. Scandalul de corupție deschide lupta pentru putere în Ucraina

Plecarea lui Andrii Iermak, șeful de cabinet al preşedintelui Volodimir Zelenski, reprezintă o schimbare radicală pentru Ucraina, care pregăteşte terenul pentru o luptă acerbă în ceea ce priveşte modul în care este guvernată ţara, comentează POLITICO.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 28 Noiembrie 2025

49:38

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 28 Noiembrie 2025

01:30:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
28 Noiembrie 2025

01:49:58

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Turismul dentar în România: sănătate fără frontiere

23:03

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28