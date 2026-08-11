Cinci orașe capitale se află în alertă roșie, 86 de clădiri s-au prăbușit, iar șapte aeroporturi și-au suspendat operațiunile. Guvernul a declarat stare de dezastru național și a trimis soldați în zonele afectate, transmite news.ro.

Doar orașul Pereira a raportat 60 de decese, iar echipele de intervenție de urgență se grăbesc să scoată oamenii din dărâmături. Printre structurile prăbușite se numără secțiile de pediatrie și neonatologie ale unui spital din Cali. Cinci orașe capitale sunt în alertă roșie: Pereira, Cali, Manizales, Armenia și Popayán.

16 persoane salvate din telecabine în Pereira

Șaisprezece persoane au fost salvate dintr-un sistem de telecabină din orașul Pereira, a anunțat primăria. Pasagerii se aflau în telecabine când a avut loc cutremurul și au fost evacuați cu succes aproximativ șase ore mai târziu, în jurul orei 13:30, ora locală. Serviciul de telecabină va rămâne suspendat până la finalizarea inspecțiilor de siguranță.

Telecabinele sunt un mijloc popular de transport public în Columbia, conectând comunitățile situate pe versanți cu centrele orașelor. Manizales, un alt oraș din regiunea montană renumită pentru cultivarea cafelei, a fost, de asemenea, nevoit să evacueze pasagerii și să suspende funcționarea sistemului de telecabine din cauza avariilor structurale, a declarat primarul orașului.

Stare de dezastru național

Guvernul columbian a declarat stare de dezastru național și a trimis soldați în zonele afectate pentru a sprijini operațiunile de salvare și pentru a menține ordinea publică. Autoritățile estimează că numărul victimelor ar putea crește pe măsură ce echipele de intervenție continuă căutările sub dărâmături.

Cutremurul a fost resimțit puternic în întreaga regiune, iar echipele de salvare depun eforturi pentru a găsi supraviețuitori și pentru a acorda asistență medicală răniților.