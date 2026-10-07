Instanţa i-a interzis, de asemenea, timp de patru ani, exercitarea profesiei de medic specialist în chirurgie toracică în sistemul public sau privat de sănătate.

Instanța i-a interzis să profeseze patru ani

Curtea de Apel Craiova a respins ca nefondate apelurile formulate de medic şi de Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova împotriva sentinţei pronunţate la 5 februarie 2026 de Judecătoria Craiova. Decizia Curţii de Apel Craiova este definitivă.

Curtea de Apel Craiova a admis apelurile formulate de membrii familiei victimei şi a majorat despăgubirile stabilite de Judecătoria Craiova. Astfel, daunele morale acordate soţiei victimei au fost majorate de la 15.000 la 50.000 de euro. În cazul celor cinci copii ai victimei, despăgubirile au fost majorate de la câte 10.000 de euro la câte 20.000 de euro pentru fiecare. În total, daunele morale stabilite prin hotărârea definitivă pentru soţia şi cei cinci copii ai victimei se ridică la 150.000 de euro.

Medicul şi Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova au fost obligaţi în solidar la plata acestor sume, în echivalent în lei la data plăţii.

Judecătoria Craiova l-a condamnat pe medic la doi ani şi şase luni de închisoare pentru ucidere din culpă. Executarea pedepsei a fost suspendată sub supraveghere, pe durata unui termen de trei ani, calculat de la data rămânerii definitive a hotărârii.

"În baza disp. art. 396 alin 1 şi 2 Cpp, dispune condamnarea inculpatului Demetrian Alin Dragoş, la 2 ani şi 6 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de ucidere din culpă, prev. de art. 192 alin. 2 Cod penal", se arată în soluţia Judecătoriei Craiova.

Pe durata termenului de supraveghere, medicul trebuie să respecte măsurile stabilite de instanţă, între care prezentarea la Serviciul de Probaţiune Dolj la datele fixate de acesta, primirea vizitelor consilierului de probaţiune şi comunicarea eventualelor schimbări ale locuinţei sau locului de muncă. Totodată, condamnatul trebuie să presteze 100 de zile de muncă neremunerată în folosul comunităţii, la Biblioteca Judeţeană "Alexandru şi Aristia Aman" sau la Teatrul pentru Copii şi Tineret Colibri din Craiova.

Dosarul priveşte decesul unui pacient în urma unei intervenţii efectuate în septembrie 2019 la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova. Potrivit acuzaţiilor formulate în cauză, în timpul unei intervenţii chirurgicale medicul a secţionat trunchiul brahiocefalic drept al pacientului, producându-se o hemoragie masivă. Pacientul a decedat ulterior.