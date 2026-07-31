Cazul, descris de procurori drept unul „parcă desprins dintr-un film de groază”, a șocat opinia publică și a scos la iveală lipsa de reglementare din industria funerară, relatează Agerpres, care citează AFP.

Acest caz a evidenţiat în mod clar lipsa de reglementare din industrie, iar guvernul s-a angajat să ia măsuri.

Directorul de pompe funebre și-a recunoscut faptele după 12 ani

Robert Bush, în vârstă de 48 de ani, a pledat vinovat pentru acuzaţiile aduse, faptele sale întinzându-se pe o perioadă de 12 ani. Instanţa din Hull, în nord-estul Angliei, a audiat mărturiile sfâşietoare de la peste 200 de rude ale decedaţilor, pe parcursul a cinci zile.

„Cadavrele au fost găsite în «condiţii îngrozitoare», uneori în stadii avansate de descompunere”, a declarat vineri judecătorul Nicholas Hilliard.

Compania funerară a lui Robert Bush, Legacy Independent Funeral Directors, era „parcă desprinsă dintr-un film de groază”, a descris luni procurorul Chris Paxton, reluând cuvintele unui fost angajat.

„Inculpatul era atât de preocupat de propria îmbogăţire încât s-a comportat într-un mod şocant şi ruşinos faţă de defuncţii lăsaţi în grija sa”, a declarat judecătorul.

Descoperirea făcută de polițiști în timpul percheziției

Ofiţerii de poliţie care au efectuat o razie la companie în martie 2024 în urma unei informaţii au descoperit 31 de cadavre într-o cameră frigorifică, care ar fi trebuit să fie incinerate cu câteva luni mai devreme, inclusiv un copil născut mort în urmă cu doi ani şi, în urne, cenuşa a aproximativ 100 de alte persoane decedate.

„Majoritatea cadavrelor au fost găsite descoperite, depozitate pe rafturi de o parte şi de alta a unei camere frigorifice”, a indicat judecătorul, iar cenuşa era „păstrată în condiţii nedemne”, uneori împrăştiată sau păstrată în cutii mucegăite.

Dezvăluirea acestor practici a semănat îndoieli în rândul tuturor familiilor care, la un moment dat, au avut de-a face cu Robert Bush, a subliniat el: „Nimeni nu poate şti cu siguranţă dacă a primit cenuşa persoanei dragi”.

„Comunitatea a fost profund lovită, iar încrederea publicului a fost afectată” de acest caz, a deplâns şi un oficial al poliţiei locale, Alan Curtis, la ieşirea din tribunal.

Scandalul a scos la iveală lipsa de reglementare

Potrivit judecătorului, „nu a existat nicio supraveghere timp de mulţi ani asupra modului în care (Robert Bush) şi-a desfăşurat activitatea”, din cauza lipsei de reglementare în acest sector în Anglia, Ţara Galilor şi Irlanda de Nord.

Un cod de conduită a fost introdus în Scoţia în martie 2025.

Prim-ministrul britanic Andy Burnham a declarat că susţine apelul familiilor pentru un cadru de reglementare pentru acest sector.

„Avem nevoie de un răspuns de reglementare adecvat pentru a ne asigura că nicio (familie) nu va mai trece prin asta în viitor”, a declarat liderul laburist reporterilor vineri.

El a promis că recomandările unei anchete publice finalizate în 2024, în urma mai multor scandaluri, inclusiv un caz de violuri comise asupra cadavrelor în morgile spitalelor, vor fi „implementate”, fără a oferi detalii suplimentare.

Directorul Asociaţiei Naţionale a Directorilor de Pompe Funerare, Andrew Judd, a susţinut şi el ideea reglementării şi a promis că va colabora cu guvernul „pentru a se asigura că fiecare persoană decedată şi cei dragi îndoliaţi sunt trataţi cu respectul şi demnitatea pe care le merită”.

Mărturia mamei care și-a găsit copilul după doi ani

Jasmine Beverley, mama bebeluşului născut mort, al cărui corp a fost descoperit doi ani mai târziu, se numără printre familiile care au susţinut această cauză.

„A fost un şoc să aflu ce se întâmplă cu adevărat”, a declarat ea pentru BBC, povestind cum rămăşiţele fiului ei, Sunny, au fost găsite într-un plic maro lăsat pe jos.

Pe lângă cele aproximativ treizeci de acuzaţii legate de privarea de o înmormântare adecvată, Robert Bush a pledat vinovat pentru furt de la douăsprezece organizaţii caritabile după ce a deturnat donaţii de la familii.

Directorul de pompe funebre a invocat probleme de flux de numerar şi datorii în timpul interogatoriului iniţial cu poliţia. Dar, potrivit judecătorului, a acţionat din „pură lăcomie financiară” şi a profitat de fiecare ocazie pentru a „se îmbogăţi pe cheltuiala celor care i-au folosit serviciile”.

„Dacă putea reutiliza un sicriu pentru care cineva plătise deja, o făcea. Dacă era mai ieftin să păstreze un cadavru în condiţii care nu presupuneau refrigerarea, făcea şi asta”, a declarat judecătorul.