Bărbatul, care a preferat să rămână anonim, a descoperit valoarea colecţiei după ce a citit un articol despre un cartonaș Pokémon vândut cu 6.000 de lire sterline (6.900 de euro). Curios să afle cât valorează propriile cărţi, acesta a cerut o evaluare din partea casei de licitaţii Ewbank’s, din comitatul Surrey, scrie The Independent.

Cărţi uitate în pod timp de 15 ani

Colecţia fusese cumpărată de pe eBay în anii 1990, după ce fiul bărbatului începuse să colecţioneze şi să schimbe cartonașe Pokémon cu colegii de şcoală. După ce băiatul şi-a pierdut interesul pentru acest hobby, seturile au fost depozitate în podul casei.

Cărţile au rămas în stare impecabilă, păstrate în albume speciale şi încă sigilate. Acest lucru le-a sporit valoarea în ochii colecţionarilor.

Iniţial, experţii estimau că piesele s-ar putea vinde cu peste 250.000 de lire sterline (287.000 de euro). În urma interesului uriaş manifestat de cumpărători, suma finală a ajuns însă la 1,56 milioane de lire sterline (1,79 milioane de euro).

„Nu aveam nicio idee cât valorau”

Proprietarul a mărturisit că nu şi-a imaginat că obiectele uitate în pod ar putea valora atât de mult.

„Ştiu că oamenii vorbesc mereu despre comori descoperite în pod, dar, în cazul meu, acest lucru este literalmente adevărat. Nu aveam nicio idee ce deţineam până când echipa de la Ewbank’s mi-a explicat”, a declarat acesta.

James Spooner, responsabil de departamentul de cărţi de colecţie al casei de licitaţii, a spus că echipa a fost uimită atât de starea pieselor, cât şi de faptul că proprietarul nu le cunoştea valoarea.

Bărbatul deţinea 42 de seturi similare. Casa de licitaţii a vândut 41 dintre ele, iar pe unul a ales să îl păstreze.

O vânzare record

Înainte de licitaţie, ofertele ajunseseră deja la 825.000 de lire sterline (948.000 de euro). Unele loturi au atras oferte de până la 100.000 de lire sterline (115.000 de euro).

Casa de licitaţii estimase iniţial că întreaga colecţie ar putea ajunge la 270.000 de lire sterline (310.000 de euro), însă rezultatul final a depăşit cu mult aşteptările.

Andrew Ewbank, directorul companiei fondate de tatăl său, a declarat că aceasta a fost cea mai mare sumă obţinută vreodată de firmă în urma unei singure vânzări.

Colecţia s-a remarcat prin numărul mare de cărţi, starea excelentă de conservare şi raritatea unor exemplare, atrăgând interesul colecţionarilor şi investitorilor.