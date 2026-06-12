Pokémon Go, un joc mobil de tip realitate augmentată lansat în 2016, le permitea jucătorilor să descopere și să prindă Pokémon în lumea reală folosind camerele telefoanelor mobile, devenind rapid extrem de popular. În 2018, compania a raportat peste 800 de milioane de descărcări la nivel global, relatează The Guardian.

Un update din 2021 al jocului a introdus „PokéStops”, care ofereau recompense în joc jucătorilor care scanau locații reale folosindu-și dispozitivele. Funcția necesita acordul explicit al utilizatorilor și încărcarea înregistrărilor.

Niantic, compania care a creat Pokémon Go în parteneriat cu Nintendo, a colectat date de scanare a locațiilor utilizatorilor înainte de a-și vinde divizia de gaming în 2025.

Aceste scanări istorice au fost folosite pentru a antrena modele de inteligență artificială capabile să recunoască și să interpreteze spațiile din lumea fizică, potrivit unei relatări publicate săptămâna aceasta de DroneXL.

Parteneriat controversat

Niantic Spatial – o companie desprinsă din Niantic – a anunțat în decembrie un parteneriat cu Vantor, firmă specializată în software de detecție spațială pentru drone, inclusiv pentru unele utilizate de armate.

Acordul are ca scop permiterea dronelor să navigheze și să se coordoneze cu precizie în zone în care GPS-ul nu este disponibil.

„Parteneriatul abordează o vulnerabilitate critică a operațiunilor moderne: indisponibilitatea GPS-ului, spoofing-ul, interferențele și bruiajul”, se arată în anunț. „Atunci când semnalele satelitare sunt compromise, sistemele autonome și echipele din teren își pierd capacitatea de orientare, coordonare și menținere a unei imagini situaționale corecte.”

Directorul de produs al Vantor, Peter Wilczynski, a evidențiat beneficiile colaborării dintre cele două companii într-un interviu din decembrie pentru Tectonic Defence.

„Spațiul de luptă modern va fi compus din sisteme diferite, iar tu vei dori să le actualizezi rapid — aducând hardware nou online mai repede decât software nou”, a declarat Wilczynski.

Ambele companii au precizat pentru Guardian Australia că scanările realizate la sol în cadrul jocului nu au fost furnizate către Vantor ca parte a parteneriatului, însă datele din Pokémon Go au fost folosite pentru antrenarea modelelor fundamentale de AI ale Niantic.

Un purtător de cuvânt al Niantic Spatial a declarat că „scanările AR colectate prin Pokémon Go au fost trimise voluntar de jucători care au optat pentru această funcție și au fost supuse termenilor și politicii de confidențialitate aplicabile la acel moment”.

Ambele companii au subliniat că parteneriatul este încă într-o fază incipientă.

Tom Sulston, responsabil de politici în cadrul think tank-ului Digital Rights Watch, a spus că utilizarea datelor civile în scopuri militare este îngrijorătoare.

„Deși pot exista clauze în termenii și condițiile lor, știm că majoritatea oamenilor nu citesc documente juridice vaste atunci când vor să joace un joc video”, a afirmat el.

„Avem nevoie ca autoritățile de reglementare să se concentreze pe teste de tip ‘interesul utilizatorului’ sau ‘echitabil și rezonabil’ pentru a proteja oamenii de astfel de forme de exploatare.”

„În timp ce așteptăm ca guvernele să țină pasul, este important să ne amintim că serviciile software ‘gratuite’ tratează adesea utilizatorul nu ca pe un client, ci ca pe produsul care poate fi valorificat.”

Dr. Rob Nicholls, cercetător senior asociat la Centrul pentru AI, încredere și guvernanță al Universității din Sydney, a spus că acest caz este probabil doar vârful aisbergului în ceea ce privește utilizarea datelor colectate de aplicații în alte scopuri.

„Am văzut deja că datele de pe Strava au fost folosite pentru a identifica locația unor facilități militare”, a spus el. „De altfel, mai multe armate au emis directive împotriva utilizării dispozitivelor cu GPS și a partajării datelor.”

Vantor a anunțat în februarie un contract cu armata SUA de până la 217 milioane de dolari pentru software de instruire. În 2025, Niantic și-a vândut divizia de jocuri către compania Scopely, deținută de capital saudit, pentru 3,5 miliarde de dolari.