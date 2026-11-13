Poliția din West Yorkshire a anunțat că Sophan Akbash a fost inculpat pentru nouă capete de acuzare privind agresiuni sexuale și urmează să vină vineri în fața Tribunalului de Magistrați din Leeds.

Potrivit poliției, personalul de securitate a solicitat intervenția agenților marți seară, după ce au fost primite sesizări despre un bărbat care aborda femei și le atingea în mod sexual, atât în campusul Universității din Huddersfield, cât și în apropierea acestuia.

Anchetatorii au precizat că șapte femei au fost agresate sexual de un suspect marți, între orele 18:00 și 18:30.

Potrivit poliției, femeile au reușit să fugă de suspect după ce acesta s-a apropiat de ele și le-a apucat.

Vineri, poliția a confirmat că Akbash, domiciliat în Huddersfield, a fost pus sub acuzare pentru nouă fapte de agresiune sexuală.

Poliția și universitatea au intensificat măsurile de securitate

La începutul acestei săptămâni, inspectoarea Sarah Bradley, din cadrul Poliției West Yorkshire, a declarat:

„Continuăm să colaborăm îndeaproape cu partenerii noștri de la universitate pentru a le oferi studenților și angajaților un sentiment de siguranță. Rămânem pe deplin dedicați sprijinirii victimelor și protejării celor care locuiesc, studiază și lucrează în Huddersfield.”

Prorectorul Universității din Huddersfield, profesorul Tim Thornton, a declarat miercuri:

„Înțelegem că incidentele de această natură provoacă o îngrijorare profundă și oferim sprijin pentru bunăstarea psihologică și emoțională a tuturor persoanelor afectate.

Ca măsură de precauție, am intensificat patrulele de securitate în campus și îi încurajăm pe toți membrii comunității noastre să utilizeze aplicația SafeZone, care oferă acces direct la asistență de urgență, sprijin pentru bunăstare și echipa noastră responsabilă de siguranța și sprijinul în campus.

Rămânem dedicați menținerii unui mediu sigur și primitor pentru toate persoanele care studiază, lucrează sau vizitează campusul universitar.”