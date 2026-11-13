Moscova transmite tot mai apăsat că-și dorește un nou aranjament de securitate pentru Europa, care să implice retragerea NATO la granițele din 1997, înainte ca România, de exemplu, să fie parte a alianței.

Vladimir Putin a fost de acord cu prezența europenilor la viitoarele negocieri de pace privind Ucraina. Cel puțin așa susțin emisarii lui Trump, după întâlnirea de ieri cu liderul de la Kremlin.

Jared Kushner, trimis special al SUA: „Nu putem încheia o înțelegere fără ca europenii să fie la masa negocierilor. I-am spus și președintelui Putin că noi considerăm că acest lucru este foarte important, iar președintele Zelenski a fost un susținător puternic încă de la început al acestui lucru. Cred că suntem capabili să realizăm asta și cu președintele Putin. El este dispus să încerce”.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: „La următoarea întrevedere, europenii vor participa la negocieri, va fi vorba de o echipă de negociatori și vor primi cuvântul”.

Steve Witkoff, trimis special al SUA: „Am planificat o nouă rundă de negocieri și noi toți vom munci din greu ca să obținem ce ne-am propus”.

Cât despre rezultatele acestei runde de negocieri, emisarii lui Trump s-au arătat foarte încântați...

Fred Pleitgen, corespondent internațional principal al CNN: „Credeți că astăzi s-au făcut progrese reale?”

Steve Witkoff, trimisul special al Statelor Unite pentru Orientul Mijlociu: „Cred că s-au făcut progrese. Da”.

Fred Pleitgen, corespondent internațional principal al CNN: „Credeți că rușii sunt serioși în privința încheierii unui acord?”

Steve Witkoff, trimisul special al Statelor Unite pentru Orientul Mijlociu: „Oamenii nu credeau că vom relua formatul trilateral. L-am reluat. Am stabilit o nouă întâlnire... Exact asta dorește să vadă președintele Trump”.

Însă Putin își menține retorica și dă vina pe europeni pentru blocajul negocierilor...

Vladimir Putin, președintele Rusiei: „Cât despre europeni, noi nu am respins niciodată un dialog cu Europa. Am vrea ca administrația Statelor Unite să colaboreze cu aliații săi europeni, astfel încât aceștia să decidă odată ce își doresc: pace sau război în Ucraina. Nouă ce ne spun (europenii)? Că, odată ce se ajunge la un acord de pace, au de gând să desfășoare trupe pe teritoriul Ucrainei. Ce înseamnă asta? Le-am spus deja: pentru noi, ei ar constitui o țintă legitimă și, cu alte cuvinte, războiul s-ar relua imediat”.

Totodată, ce vor, de fapt, rușii, și n-au ascuns-o niciodată, este ca NATO să se retragă din statele în care s-a extins după 1997, inclusiv România, țările baltice și scandinave. Ei ar dori să încheie, la nivel bilateral, acorduri de asistență reciprocă ori pacte de neagresiune cu actuale state membre NATO, după modelul celor convenite cu Belarus, Coreea de Nord sau Iran.

Mai mult, Putin a exclus instituirea unor zone tampon demilitarizate între Rusia și Ucraina, așa cum și-ar dori Kievul, și a calificat drept inacceptabilă prezența unor forțe europene în Ucraina.

Vladimir Putin, președintele Rusiei: „Noi considerăm că aceasta reprezintă o amenințare la adresa securității Federației Ruse”.