Unele dintre salariile uluitoare din serialele TV au fost bine documentate, inclusiv contractele care le-au adus pe Jennifer Aniston şi Reese Witherspoon în serialul „The Morning Show” de la Apple TV, cu aproximativ 2 milioane de dolari pe episod.

Printre noile achiziţii din lumea televiziunii se numără şi Sylvester Stallone, despre care se crede că ar încasa aproximativ 2 milioane de dolari pe episod pentru rolul său din serialul dramatic „Tulsa King” de la Paramount+, produs de Taylor Sheridan, scrie Variety, citează News.ro.

Alţi actori care au negociat onorarii substanţiale sunt vedetele serialului „Only Murders in the Building” - Selena Gomez, Steve Martin şi Martin Short -, care câştigă cu uşurinţă peste 1 milion de dolari pe episod, pe măsură ce serialul intră în sezonul 6. Şi vedetele populare, capabile să atragă imediat un public de fani, obţin, de asemenea, onorarii uriaşe: Jennifer Garner, de exemplu, a depăşit pragul de 1 milion de dolari pentru serialul „The Five-Star Weekend” de pe Peacock.

„Nevoia de vedete care să poată susţine aceste seriale de televiziune este mai mare ca niciodată”, spune un agent de talente. „Pe vremuri, era de neimaginat ca cineva să primească 2 milioane de dolari pe episod”.

Vedetele care, probabil, au depăşit vârsta rolurilor principale din filme de succes au beneficiat în mod deosebit de pe urma noii pieţe. Au găsit un mediu profitabil în serviciile de streaming, unde puterea lor de atracţie rămâne valoroasă. Şi, spre deosebire de sezonul TV de 22 de episoade impus pe vremea reţelelor de televiziune tradiţionale, sunt atrase de angajamentul mai puţin solicitant pe care îl presupune o comandă de 6, 8 sau 10 episoade.

„În prezent, fiecare vedetă caută modalităţi de a deveni vedeta principală a unui serial”, spune o sursă din interior. „Dacă eşti pe locul 1 sau 2 în lista distribuţiei, din punct de vedere financiar, nu a fost niciodată mai bine”.

Acum opt ani, atunci când California a interzis utilizarea „tarifului de referinţă al actorului” - suma pe care un actor o primea pentru un rol anterior, care era folosită ca punct de referinţă pentru salariul respectivului actor în cadrul negocierilor - s-a ajuns la o mai mare egalitate salarială în această industrie. „Acest lucru a echilibrat destul de mult condiţiile de concurenţă”, spune un agent. „Acum, remuneraţia depinde de rol. În special femeile şi minorităţile, care erau tradiţional plătite mai puţin, pot acum să ceară salarii mai mari.

Cea mai competitivă

Dintre marile platforme, Apple este considerată cea mai competitivă în ceea ce priveşte salariile, alături de HBO şi Amazon. Chiar şi Peacock şi-a arătat disponibilitatea de a plăti peste 1 milion de dolari pe episod pentru talente precum Garner.

Paramount+, între timp, a atras câteva talente de top (în special în serialele „Sheridan” şi „101 Studios”) oferind peste 1 milion de dolari pe episod unora dintre actorii principali.

Disney este considerată o companie mai risipitoare; FX, în special, nu urmăreşte atât de multe vedete cu salarii mari, concentrându-se mai mult pe calitatea scenariului, precum cel de la „Shōgun”.

Potrivit Variety, dacă există vreo surpriză recentă, aceasta este succesul pe care îl înregistrează reţelele tradiţionale de televiziune cu producţiile lor originale scenarizate - iar acest lucru atrage câteva vedete importante de televiziune care se întorc pe micul ecran, printre care Blair Underwood, Felicity Huffman, Peter Krause şi Hope Davis. Iar aceşti actori principali primesc remuneraţii cuprinse între 250.000 şi 350.000 de dolari pe episod la început, iar în cazul succesului, sumele sunt şi mai mari.

Salariile actorilor pe episod

Jennifer Aniston - „The Morning Show” - 2 milioane de dolari

Sylvester Stallone - „Tulsa King” - 2 milioane de dolari

Reese Witherspoon - „The Morning Show” - 2 milioane de dolari

Chris Pratt - „The Terminal List” - 2 milioane de dolari

Kenneth Branagh - „Laird” - 1,4 milioane de dolari

Harrison Ford - „Shrinking” - 1,3 milioane de dolari

Kelly Reilly - „Dutton Ranch” - 1,2 milioane de dolari

Selena Gomez - „Only Murders in the Building” - 1 milion de dolari

Jake Gyllenhaal - „Presumed Innocent” - 1 milion de dolari

Alan Ritchson - „Reacher” - 1 milion de dolari

Nicolas Cage - „Spider-Noir” - 1 milion de dolari

Robert De Niro - „Zero Day” - 1 milion de dolari

Zendaya - „Euphoria” - 1 milion de dolari

Andrew Garfield - „Wild Things” - 1 milion de dolari.