Principalele capete de acuzare formulate împotriva sa sunt cele de abuz sexual agravat asupra minorilor, abuz sexual asupra minorilor şi difuzarea agravată a imaginilor cu caracter sexual în care apar minori, a declarat procurorul pentru AFP înainte de deschiderea procesului.

Prima zi de audiere va fi dedicată prezentării publice şi va avea loc luni în faţa tribunalului districtual din Pirkanmaa, la Tampere, la nord-vest de Helsinki, înainte ca audierea să continue marţi cu uşile închise, având în vedere natura sensibilă a cazului.

Bărbatul este acuzat că a comis diverse infracţiuni sexuale între anii 2019 şi 2022.

Potrivit postului public de radio şi televiziune finlandez Yle, victimele erau băieţi care locuiau în întreaga ţară. În decembrie 2025, poliţia finlandeză a anunţat că anchetează un bărbat în vârstă de 27 de ani la acea vreme, suspectat de 364 de infracţiuni sexuale împotriva copiilor. În iunie, parchetul a decis să nu iniţieze urmărirea penală în trei dintre cazuri.

Mii de videoclipuri şi imagini cu copii neidentificaţi fuseseră descoperite pe telefonul mobil al bărbatului în 2022, când poliţia a confiscat aparatul în cadrul unui alt dosar penal, a explicat poliţia în decembrie.

Bărbatul ar fi contactat copiii pe Snapchat, cerându-le să-şi facă şi să-i trimită fotografii sau videoclipuri în care apăreau fie dezbrăcaţi, fie îmbrăcaţi foarte sumar. De asemenea, le-a cerut să se angajeze în acte sexuale, a adăugat poliţia.

Bărbatul şi-a recunoscut parţial faptele în cursul anchetei. Cu 45 de zile de audieri prevăzute, procesul ar urma să continue „cel puţin până la sfârşitul acestui an”, potrivit instanţei.