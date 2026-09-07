Dacă pentru boboci începe o etapă cu totul nouă, pentru cei mai mari anul școlar vine cu teme, teste și dimineți cu trezitul devreme. Primul modul se va încheia la sfârșitul lunii octombrie, când elevii vor avea prima vacanță.

În Capitală, sute de mii de buchete purtate spre școli au ajuns la timp la destinatar. Traficul a fost surprinzător de lejer, în mare parte datorită măsurilor de fluidizare luate de poliția rutieră. 26 de mari intersecții au fost supravegheate de la prima oră.

În curtea școlii, emoțiile s-au împărțit aproape egal între copii și părinți. Unii au fost încântați să-și revadă colegii, alții încă negociază cu părinții prelungirea vacanței.

Reporter: Ești un pic încruntat, de ce?

Băiețel: „Pentru că începe școala și nu îmi doresc asta”

Reporter: Nu găsim nicio soluție, ai vorbit cu părinții tăi, poate există o variantă?

Băiețel: „Nu știu... uneori nu, uneori da, sunt fericit”

Reporter: Dar ce te necăjește totuși?

Băiețel: „Nu știu, chiar nu știu!”

Emoțiile au fost atât de mari încât unii au avut nevoie de o gură zdravănă de aer.

Reporter: Ai tras adânc aer în piept, de ce?

Fetiță: „Pentru că mă simt bine și curajoasă.”

Părinți: „Am emoții pentru că începe clasa 1 și e o nouă etapă pentru ea și pentru noi ca părinți, revenim puțin în perioada copilăriei noastre.”

„Iar dacă pentru boboci totul este nou, cei care au trecut deja de primul an de școală nu mai pare chiar atât de complicată.”

„E deja clasa a 2-a și ne-am obișnuit puțin, dar totul merge bine. Are puține emoții, dar e ok.”

Reporter: Când ți-au zis părinții că se termină vacanța și trebuie să te întorci la școală, ce ai zis?

Fetiță: „Că nu vreau să se termine vacanța.”

Corespondent PROTV: „Puțin peste 2,9 milioane de copii, în scădere cu 27.000 față de anul trecut, din care 40.000 în creșe, 500.000 în grădinițe, 200.000 de profesori și 17.500 de unități școlare, și ele mai puține cu 200 față de anul trecut.”

Iar ministrul Educației, Mihai Dimian, a ales să strige catalogul în curtea școlii din Mărginenii de Jos, în județul Prahova. La școala din Mărgineni învață 380 de copii. Pentru o parte din ei, educația școlară se termină la finalul clasei a 8-a.

Corina Mitu, director școală: „Reușim să îi ducem până la clasa a 8-a, din păcate la liceu este mai greu, la noi este mai greu și cu naveta.”

Mihai Dimian, ministrul interimar al Educației: „Pe colegii mei îi rog să vadă potențialul din fiecare copil, să îl pună în valoare, să nu lase niciun elev în urmă.”

Și președintele Nicușor Dan și-a dus fetița de mână în prima zi de școală. Aheea are 10 ani și începe clasa a patra. Pe tot parcursul ceremoniei din curtea școlii numărul 150 din Capitală, șeful statului l-a ținut în brațe pe băiatul cel mic, Antim.