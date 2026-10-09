Printre obiectele distruse se afla și cenușa fiului său decedat. Acum, bărbatul încearcă să obțină în instanță dreptul de a se întoarce pe teren, scrie Metro.

Bob Thwaites locuia din 1991 într-o rulotă amplasată pe malul unui pârâu, pe peninsula Swanscombe, din sud-estul Angliei. Când s-a întors de la cumpărături, a descoperit că locuința îi fusese demolată de o companie care preluase societatea ce deținea terenul.

Bărbatul cere în instanță dreptul de a se întoarce pe teren

La 79 de ani, Thwaites încearcă să își recupereze locul pe care l-a numit acasă timp de peste trei decenii. Pe 30 septembrie, acesta a solicitat Tribunalului Districtual din Dartford un ordin provizoriu care să îi permită să revină pe teren cu o rulotă nouă, până la soluționarea disputei juridice.

Avocatul său susține că demolarea a fost ilegală și că societatea ar fi trebuit să solicite instanței un ordin de evacuare, în loc să distrugă locuința pe cont propriu.

„Acest caz nu este doar despre un om și locuința sa, ci despre statul de drept și demnitatea umană”, a declarat Ed John, avocat specializat în litigii imobiliare, înaintea audierii.

Apărarea a prezentat imagini aeriene care arată rulota în același loc între 1999 și 2025, precum și fotografii din mai multe perioade ale vieții bărbatului. De asemenea, instanța a aflat că acesta primise o cheie pentru poarta de acces către peninsulă, fapt pe care avocatul său îl consideră o recunoaștere a prezenței sale pe teren.

De ce contestă compania dreptul bărbatului de a locui acolo

Disputa are la bază dreptul lui Thwaites de a ocupa terenul. Potrivit avocatului său, bărbatul s-a mutat acolo în 1991, când proprietatea nu avea un proprietar înregistrat, și susține că a dobândit drepturi prin posesie îndelungată, conform legislației britanice.

Compania contestă însă dreptul acestuia de a rămâne pe teren. Reprezentantul juridic al societății a invocat lipsa autorizației de construire și a unui contract care să îi permită bărbatului să ocupe proprietatea.

„Poziția noastră este că nu are niciun contract care să-i permită să rămână în posesia terenului”, a declarat avocatul companiei în fața instanței.

Apărarea societății a cerut respingerea solicitării lui Thwaites, susținând că acordarea ordinului ar putea implica inclusiv costuri suplimentare de asigurare și măsuri de securitate mai stricte pentru amplasament.

Demolarea i-a provocat bărbatului o suferință profundă, potrivit celor prezentate în instanță. Pe lângă pierderea locuinței, acesta a rămas fără toate bunurile personale, inclusiv cenușa fiului său.