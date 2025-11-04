Scandal pe o bucată de pământ, în Gorj. Nepotul a dărâmat cu buldozerul gardul unchiului său. „Eu am sfințit locul ăsta”

Scandal într-o familie din județul Gorj pentru o bucată de pământ. Un bărbat a obținut documente din care reiese că este proprietarul unei mari părți din curtea unchiului său.

Cum bătrânul nu acceptă asta, s-a ajuns la amenințări, procese și demolarea gardului cu buldozerul.

Scandalul între nepot și unchi ar fi foarte vechi. Bărbatul spune că este proprietar în acte al bucății de teren. Bătrânul nu poate accepta însă ce se întâmplă în curtea sa.

Romulus Bâldea, primar comuna Telești: „Nepotul e cu acte în regulă proprietar – are 378 de metri pătrați în baza unei hotărâri judecătorești obținută de tatăl lui, care între timp a decedat.”

Cearta a ajuns până în punctul în care un buldozer a venit și a demolat gardul care delimitează proprietatea.

Nepotul a mai încercat să-și sperie rudele.

Gheorghe Nicoară: „A dat înapoi gipanul și a intrat peste mine și peste nevastă-mea, vreo doi metri a intrat în curte. Eu m-am opus, m-am pus în fața mașinii. Dă mă peste mine! Nevastă-mea a intrat în panică. Eu am sfințit locul ăsta, am băgat 68 de rabe de pământ să pot să nivelez locul ăsta să fac o gospodărie ca la carte.”

Bărbatul, care încă locuiește la acea adresă, a depus plângere la poliție.

Ioana Nanu, purtător de cuvânt IPJ Gorj: „Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tulburare de posesie, amenințare și violare de domiciliu.”

Între rude mai sunt și alte procese pe rol. Oamenii încearcă să clarifice dreptul de proprietate pe diverse terenuri.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













