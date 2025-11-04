Scandal pe o bucată de pământ, în Gorj. Nepotul a dărâmat cu buldozerul gardul unchiului său. „Eu am sfințit locul ăsta”

Scandal într-o familie din județul Gorj pentru o bucată de pământ. Un bărbat a obținut documente din care reiese că este proprietarul unei mari părți din curtea unchiului său. 

Gigi Ciuncanu

Cum bătrânul nu acceptă asta, s-a ajuns la amenințări, procese și demolarea gardului cu buldozerul.

Scandalul între nepot și unchi ar fi foarte vechi. Bărbatul spune că este proprietar în acte al bucății de teren. Bătrânul nu poate accepta însă ce se întâmplă în curtea sa.

Romulus Bâldea, primar comuna Telești: „Nepotul e cu acte în regulă proprietar – are 378 de metri pătrați în baza unei hotărâri judecătorești obținută de tatăl lui, care între timp a decedat.”

Cearta a ajuns până în punctul în care un buldozer a venit și a demolat gardul care delimitează proprietatea.

crima vaslui
Un scandal pentru o bucată de pământ a dus la moarte de om în județul Vaslui. Un bărbat a fost ucis de vecinul lui

Nepotul a mai încercat să-și sperie rudele.

Gheorghe Nicoară: „A dat înapoi gipanul și a intrat peste mine și peste nevastă-mea, vreo doi metri a intrat în curte. Eu m-am opus, m-am pus în fața mașinii. Dă mă peste mine! Nevastă-mea a intrat în panică. Eu am sfințit locul ăsta, am băgat 68 de rabe de pământ să pot să nivelez locul ăsta să fac o gospodărie ca la carte.”

Bărbatul, care încă locuiește la acea adresă, a depus plângere la poliție.

Ioana Nanu, purtător de cuvânt IPJ Gorj: „Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tulburare de posesie, amenințare și violare de domiciliu.”

Între rude mai sunt și alte procese pe rol. Oamenii încearcă să clarifice dreptul de proprietate pe diverse terenuri.

Problema mare cu care se confruntă unele facultăți din țară. Studenții au fost anunțați de desființarea cursurilor

Sursa: Pro TV

Un bărbat de 91 de ani și-a atacat primarul cu un cuțit într-un acces de furie. Aveau o discuție despre o bucată de pământ
Stiri Sociale
Un bărbat de 91 de ani și-a atacat primarul cu un cuțit într-un acces de furie. Aveau o discuție despre o bucată de pământ

Scandal în biroul unui primar din județul Vaslui. Un bărbat trecut de 90 de ani l-a atacat pe edil cu un cuțit.

Un scandal pentru o bucată de pământ a dus la moarte de om în județul Vaslui. Un bărbat a fost ucis de vecinul lui
Stiri actuale
Un scandal pentru o bucată de pământ a dus la moarte de om în județul Vaslui. Un bărbat a fost ucis de vecinul lui

O bucată de pământ a dus la moarte de om în județul Vaslui. Un bărbat de 62 de ani, care obișnuia să se certe cu toți cei care călcau pe terenul lui, a fost ucis de un vecin.

Ceartă pentru o bucată de pământ, tranșată cu cuțitul. Un bărbat a fost lăsat într-o baltă de sânge, în fața soției
Stiri actuale
Ceartă pentru o bucată de pământ, tranșată cu cuțitul. Un bărbat a fost lăsat într-o baltă de sânge, în fața soției

O ceartă pentru un teren agricol s-a terminat tragic, într-un sat din județul Botoșani. Un bărbat de 52 de ani a ajuns în stare gravă la spital, după ce a fost înjunghiat de mai multe ori de un alt localnic, cu care intrase în conflict.

Continuă operațiunea de amploare „Jupiter 4”. Peste 200 de percheziții și 68 de mandate de aducere, în mai multe județe
Stiri Justitie
Continuă operațiunea de amploare „Jupiter 4”. Peste 200 de percheziții și 68 de mandate de aducere, în mai multe județe

Peste 200 de percheziţii sunt făcute, marţi, în mai multe judeţe din ţară, fiind vizate 68 de persoane care, dacă sunt depistate, vor fi duse la audieri. Se fac cercetări în zeci de dosare penale, fiind pus accent pe infracţiuni silvice.

Noi atacuri ale Rusiei la granița României. MApN a ridicat patru avioane de luptă de la sol
Stiri actuale
Noi atacuri ale Rusiei la granița României. MApN a ridicat patru avioane de luptă de la sol

Ministerul Apărării anunţă, marţi, noi atacuri ale Federaţiei Ruse la nord de Dunăre, motiv pentru care patru aeronave de luptă au fost ridicate în aer.

Unul dintre muncitorii români prinși sub dărâmăturile turnului medieval din Roma a murit peste noapte în spital
Stiri externe
Unul dintre muncitorii români prinși sub dărâmăturile turnului medieval din Roma a murit peste noapte în spital

Muncitorul român, prins sub dărămăturile unui turn medieval care s-a prăbușit în centrul Romei, a murit în noaptea de luni spre marți la scurt timp după ce a fost transportat la spital.

