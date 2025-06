Demolare cu scandal, în Timişoara. Buldozerele primăriei au intrat într-o pizzerie care fusese construită ilegal

Bărbat: „Dacă se mai dădea un ultimatum, măcar de o spătămână, zece zile, să fi putut lua...”

Viceprimar: „De câteva luni de zile, de când s-a pierdut în instanță, discuția este executorie, știați că urmează acest pas.”

Zeci de muncitori ai primăriei şi poliţişti locali au început de dimineaţă să dărâme pizzeria din zona centrala a Timișoarei. Proprietarul susţine că nu a fost înştiinţat.

Iovanovici Dușan, proprietarul localului: „Nu m-a anunțat nimeni, ce să mă anunțe. Nu am primit nimic, în afară de înștiințarea că am pierdut eu la instanță, nu am primit nimic, niciodată.”

Locul în care s-a aflat pizzerie, se va transforma în spațiu verde

Ruben Lațcău, viceprimarul Timișoarei: „Aici vorbim de o construcție care s-a transformat în 30 de ani, de la un boutique de câțiva metri pătrați, concesat în anii 90, s-a ajuns la un restaurant cu terasă de peste 300 de mp.”

În scurt timp, spiritele s-au încins.

Proprietarul: „De ce mințiți în halul ăsta? Păi eu am actele pe multe sute de mii de euro și multe sute numai ce am plătit pentru locul ăsta.”

Viceprimar: „Disputa asta am avut-o în instanță și ați perdut în mod definitiv. Acest argument l-ați folosit în istanță și istanța a zis că nu aveți dreptate.”

Zona eliberată de construcţie se va transforma în spaţiu verde, spun autorităţile locale. În ultimul an, la Timişoara au fost demolate peste o sută de contrucţii ilegale.

