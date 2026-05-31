„Aceasta este o victorie a întregului popor, bazată pe programul pe care l-am prezentat pentru toţi oamenii", a declarat Abela jurnaliştilor, spunând că rezultatele arată că partidul său „a câştigat un mandat puternic".

„Să menţinem spiritul unităţii naţionale şi să ducem ţara înainte împreună", a spus el.

Jurnaliştii care au urmărit numărătoarea voturilor au declarat că Partidul Laburist a câştigat o majoritate parlamentară confortabilă, cu un rezultat totuşi mai slab faţă de 2022, când a obţinut 55% din totalul voturilor exprimate.

Charles Bonello, secretarul general al Partidului Naţionalist, de opoziţie, a recunoscut rezultatul alegerilor într-un interviu acordat postului public TVM, dar a spus că partidul său a reuşit totuşi să reducă majoritatea deţinută de Partidul Laburist.

Alegerile au avut loc sâmbătă şi au înregistrat o prezenţă la vot de 87,4%, uşor mai mare decât la ultimele alegeri generale din 2022.

Partidul Laburist a făcut campanie bazându-se pe o economie puternică, experienţa şi credibilitatea guvernului. Partidul Naţionalist a susţinut însă că se observă o deteriorare a calităţii vieţii oamenilor în pofida economiei în creştere în cea mai mică ţară a Uniunii Europene.

Robert Abela, care i-a succedat lui Joseph Muscat la conducerea Partidului Laburist în 2020, va fi învestit luni dimineaţă. 