Un bărbat din SUA a fost arestat după ce a aruncat cu un sandviș într-un agent federal. Ce pedeapsă riscă. VIDEO

14-08-2025 | 22:19
Un bărbat care a aruncat cu un sandvici într-un agent al Vămii şi Protecţiei Frontierelor, la Washington, a fost arestat şi riscă să fie condamnat la până un an de închisoare.

Ioana Andreescu

Scena, filmată şi difuzată pe reţele de socializare, îl surprinde pe bărbat care „atacă” verbal un grup de agenţi federali aflaţi în patrulare, strigând „ruşine” şi „fascişti”, după care se apropie de ei.

El aruncă apoi cu sandviciul ambalat către pieptul unui agent, după care încearcă să fugă. El a fost prins câţiva metri mai departe.

Potrivit unei plângeri depuse de către o agentă de poliţie, citată de cotidianul britanic The Guardian, inculpatul a strigat „Fuck you! Bandă de fascişti! De ce sunteţi aici? Nu vreu să vă văd în oraşul meu”.

Bărbatul, în vârstă de 37 de ani, a recunoscut, într-un interogatoriu, acuzaţiile formulate împotriva sa, potrivit ABC News.

Acest incident intervine în contextul unei consolidări a prezenţei agenţilor federali în oraş, anunţată de către preşedintele republican Donald Trump.

Locatarul Casei Albe a declarat starea de urgenţă în domeniul securităţii publice.

O membră a Consiliului Districtului Columbia, Brooke Pinto, preşedinta Comisiei însărcinate cu Afaceri Judiciare şi Securitate Publică, şi-a exprimat regretul faţă de aceste dispoziţii.

„Asta dă imaginea unui oraş care nu este al meu şi care nu corespunde experienţei marii majorităţi a locuitorilor şi vizitatorilor Districtului”, a declarat ea ABC News.

Procurorul general al Washington D.C., Brian Schwalb, consideră că ”nu există o urgenţă criminală în District” şi respinge aceste măsuri drept ”fără precedent, inutile şi ilegale”.

„Crimele violente au atins la Washington cel mai scăzut nivel istoric de 30 de ani anul trecut şi au scăzut cu 26% de la începutul anului”, a subliniat el pe X.

Sursa: News.ro

Dată publicare: 14-08-2025 22:19

