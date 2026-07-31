La tragerea Noroc de joi, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câştig în valoare de 110.610 lei. Biletul norocos a fost jucat online pe Amparcat.ro.

La tragerile loto de joi, Loteria Română a acordat 23.429 de câştiguri în valoare totală de peste 3 milioane de lei.

Duminică, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc.

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report de peste 47,50 milioane de lei (peste 9,05 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat de peste 3,55 milioane de lei (peste 678.000 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 2,98 milioane de lei (peste 568.900 de euro), iar la categoriile a II-a şi a III-a reportul depăşeşte 39.000 de lei pentru fiecare dintre aceste două categorii. La Noroc Plus se înregistrează un report de peste 578.500 de lei (peste 110.300 de euro).

La Super Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 344.000 de lei (peste 65.600 de euro).