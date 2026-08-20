Bărbatul dispăruse în timp ce pescuia cu harponul, iar operațiunea de căutare fusese transformată deja într-o misiune de recuperare a trupului, potrivit Divernet .

Dispariția a avut loc pe 23 iulie, în apropiere de San Francisco La Paz, în regiunea Uxpanapa, aflată la granița dintre statele Veracruz și Oaxaca.

Salvarea a devenit posibilă după ce doi scafandri speologi experimentați s-au alăturat operațiunii și au pătruns în sistemul de peșteri, despre care se știa foarte puțin.

A intrat în peșteră după un pește și nu a mai găsit ieșirea

Potrivit informațiilor publicate de presa mexicană, bărbatul intrase în apă cu un mic recipient de aer și un harpon. În interiorul peșterii, el a urmărit un robalo, o specie de pește marin cunoscută și sub denumirea de snook.

După ce a încercat să se întoarcă, nu a mai reușit să găsească drumul spre ieșire.

„Am rămas în stare de șoc pentru că nu găseam ieșirea. A fost o perioadă de timp care parcă s-a rupt de restul, ca și cum timpul s-ar fi oprit”, a declarat bărbatul salvat, după operațiune

Tatăl său a încercat inițial să-l găsească, însă fără succes, înainte de a cere ajutorul autorităților.

Căutarea s-a transformat într-o misiune de recuperare

Administrația municipală din Uxpanapa a fost alertată în jurul orei 19:10. La operațiunea de căutare au participat rude, localnici, membri ai serviciilor de protecție civilă și, ulterior, scafandri ai Marinei mexicane.

Pe 26 iulie a fost depusă oficial o sesizare privind dispariția bărbatului.

Scafandrii Marinei au cercetat peștera, însă nu au reușit să-l găsească. Pe 30 iulie, autoritățile au anunțat încheierea primei etape specializate a operațiunii, în timp ce municipalitatea a precizat că acțiunile de căutare vor continua.

Când cei doi scafandri speologi au fost chemați să participe, misiunea era privită deja drept una de recuperare a unui trup.

Unul dintre salvatori a relatat ulterior întreaga experiență pentru a combate ceea ce a numit „o mulțime de informații false” apărute despre salvare.

O peșteră aproape imposibil de explorat

Condițiile din interior erau extrem de periculoase. Peștera era neexplorată și aparent necartografiată, cu o vizibilitate de sub un metru și formațiuni de rocă extrem de ascuțite.

Instalarea unei linii de ghidare continue era aproape imposibilă, ceea ce creștea considerabil riscul pentru scafandrii care încercau să pătrundă în adâncime.

Unul dintre salvatori, instructor american de scufundări în peșteri cu 16 ani de experiență, a venit în zonă din apropiere de Tulum, la peste 1.000 de kilometri distanță.

El a călătorit împreună cu celălalt scafandru, în urma unei solicitări venite din partea administrației locale și cu sprijinul unor exploratori de peșteri.

În prima zi, unul dintre salvatori a intrat singur în peșteră, din motive de siguranță.

„Peștera avea o vizibilitate de mai puțin de un metru, existau foarte puține posibilități sau chiar deloc de a instala o linie de ghidare, iar toate formațiunile din interior erau extrem de ascuțite, ceea ce reprezenta un risc mare ca linia din spatele tău să fie tăiată”, a povestit scafandrul care a efectuat prima căutare.

Primul indiciu al supraviețuitorului

După 75 de minute de căutări și trei tipuri diferite de trasee, scafandrul a făcut o descoperire care avea să schimbe complet operațiunea.

„Am găsit un mic recipient Spare Air la aproximativ 100 de metri în interiorul peșterii”, a precizat scafandrul care a efectuat prima căutare.

Recipientul abandonat indica o posibilă rută urmată de bărbatul dispărut. Totuși, descoperirea nu oferea încă niciun motiv concret să se creadă că acesta era în viață.

Scafandrul a fost nevoit să se retragă: „În acel moment a trebuit să-mi închei căutarea și să ies urmând linia”.

A doua zi, salvatorul s-a întors în peșteră și și-a reluat căutările în apropierea capătului liniei de ghidare, în zona în care fusese găsit recipientul. De această dată, a făcut o descoperire incredibilă.

„În mai puțin de 30 de minute, am găsit o cameră mare și uscată, cu un mic râu de aproximativ 2 metri lățime, cu un curent foarte puternic care ieșea din acea cameră”, a afirmat acesta.

Scafandrul a strigat pentru a verifica dacă se afla cineva în interior. Răspunsul a venit din întuneric.

Bărbatul se afla la aproximativ 10 metri distanță, ascuns într-o nișă în care reușise să supraviețuiască timp de 15 zile. Salvatorul nu l-a putut vedea imediat, însă a reușit să comunice cu el.

După descoperirea supraviețuitorului, scafandrul a făcut drumul înapoi prin pasajul inundat până la intrarea în peșteră. Odată ajuns la suprafață, i-a anunțat pe oficiali și i-a cerut colegului său să se pregătească pentru o a doua incursiune.

Planul era simplu, dar extrem de riscant: dacă bărbatul mai avea suficientă putere pentru a se deplasa, cei doi scafandri urmau să-l scoată din peșteră.

„Planul era ca, dacă se putea mișca măcar puțin, să îl scoatem de acolo”, a declarat scafandrul care a coordonat operațiunea de salvare.