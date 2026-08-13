Autoritatea anunță că TikTok a șters nu doar mesajele reclamate, ci și conținutul asociat hashtagului #ambulantaneagra.

„Consiliul Național al Audiovizualului, reunit în ședință marți, 11 august a.c., a analizat sesizările primite în legătură cu mesaje audiovizuale care aveau ca temă “ambulanța neagră” sau “salvarea neagră”. Au fost examinate 90 de mesaje care promovau mitul “ambulanței care fură copii”. Consiliul a decis, prin vot unanim, să solicite platformei TikTok să acționeze împotriva conținutului ilegal al acestor mesaje”, a transmis CNA pe Facebook.

TikTok a eliminat mesajele reclamate

Reprezentanții TikTok au transmis miercuri, 12 august, către CNA că platforma a pus în aplicare solicitarea autorității.

„Platforma a acționat conform solicitării, că a eliminat mesajele reclamate și a extins măsura prin eliminarea tuturor mesajelor marcate #ambulantaneagra și că va urmări mesajele conexe”, transmite CNA.

Autoritatea precizează că, în urma acțiunilor platformei, subiectul „ambulanța neagră” nu mai este prezent pe TikTok.

CNA le recomandă utilizatorilor rețelelor sociale să fie atenți la informațiile pe care le distribuie și să verifice sursele înainte de a le redistribui.

„Încurajăm utilizatorii marilor platforme să acorde atenție informațiilor pe care le redistribuie, dar și să se informeze din surse competente”, mai transmite Consiliul Național al Audiovizualului.

Ambulanță atacată în Cluj

În urmă cu câteva zile, medicii chemaţi să acorde îngrijiri unui pacient în Recea Cristur, judeţul Cluj, au fost atacaţi cu bâte, topoare şi pietre, pe fondul unor zvonuri propagate pe TikTok despre o presupusă „ambulanţă care fură copii”. Echipajul Serviciului de Ambulanţă a fost trimis în Recea Cristur, pentru un pacient cu stare de rău.

La intrarea în localitate, medicii au oprit pentru a cere indicaţii. Au întrebat un grup de localnici unde se află adresa. În loc de ajutor, oamenii au început să îi filmeze şi să se agite.

După ce medicii au preluat pacientul, în drum spre Spitalul din Dej, unde urma să fie transportat, calea le-a fost blocată de un autoturism din care au coborât mai mulţi indivizi înarmaţi cu bâte şi topoare. Aceştia au început să lovească autosanitara, susţinând că ar fi „ambulanţa neagră care fură copii".