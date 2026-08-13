O femeie din Franța și-a găsit pisica dispărută în anul 2009. Unde și-a făcut apariția Mozart, după 17 ani

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Pisica disparuta
fanpage.it

În ultimele zile, mai multe zone din Franța au fost afectate de incendii puternice izbucnite în regiunea Gironde, în sud-vestul țării.

autor
Aura Trif

O femeie din Franța și-a regăsit pisica dispărută în urmă cu 17 ani, după ce animalul a fost găsit în timpul incendiilor din regiunea Gironde. Identitatea lui Mozart a fost confirmată cu ajutorul microcipului.

În Lège-Cap-Ferret, o voluntară implicată în salvarea animalelor aflate în pericol a plecat în căutarea pisicii unei femei care dispăruse de mai mult timp. Când a găsit animalul, aceasta i-a verificat microcipul și a descoperit ceva neașteptat: pisica avea un proprietar identificabil, iar datele din cip au dus la o poveste incredibilă, potrivit FanPage.it.

Era Mozart, o pisică dispărută în urmă cu 17 ani, în 2009, din Bordeaux.

Reacția proprietarei

În momentul dispariției, Mozart locuia în Bordeaux, la mai bine de o oră de mers cu mașina de locul în care a fost găsit acum.

Elisabeth-Sophie Stevens, persoana de contact trecută în microcip, a fost anunțată pe 25 iulie. „L-am recunoscut imediat. Este ireal”, a povestit femeia pentru presa locală.

Stevens și-a amintit că Mozart mai plecase de acasă de două ori, însă revenise de fiecare dată. La cea de-a treia plecare, în 2009, nu s-a mai întors.

Femeia locuiește acum în Dijon, unde Mozart urmează să fie dus și unde își va întâlni fratele vitreg. Stevens trăiește alături de Gandhi, o pisică în vârstă de 15 ani, a cărei mamă fusese și ea găsită după ce dispăruse. Animalul fusese adoptat de părinții lui Stevens când era pui, după ce fusese abandonat într-o cutie de carton, într-un șanț.

Povestea lui Mozart arată și cât de important este microciparea animalelor, inclusiv în cazul pisicilor. Fără cipul implantat în urmă cu aproape două decenii, identificarea proprietarului ar fi fost practic imposibilă.

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Sursa: fanpage.it

Etichete: pisica, animale, disparitie, Franta, incendii de vegetatie,

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