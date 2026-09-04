Încă din liceu îi plăcea să coasă, iar când a început să se simtă nemulțumită de munca sa de zi cu zi, a început să accepte diverse slujbe seara și în weekend, la săli de concerte din apropiere. Planul ei era să intre în contact cu persoanele care se ocupau de costumele pentru producții și, cu puțin noroc, să obțină de lucru în domeniul croitoriei, potrivit Noticias Trabajo.

Treptat, a avansat până când a ajuns să se ocupe de reaprovizionarea cabinelor artiștilor invitați. Această oportunitate a apărut pe neașteptate: lucra în catering la un concert al lui „The Weeknd” când a auzit că era nevoie de cineva care să ajute la costumele dansatorilor.

„M-am trezit scriindu-mi în grabă numărul de telefon pe un șervețel și spunându-le că am experiență în croitorie”, a povestit ea pentru CNBC Make It, adăugând că a avut norocul să fie „în acel loc și în acel moment”, dar că „îți poți crea propriul noroc în viață”.

Și-a părăsit jobul de birou și s-a mutat în Parcul Național Yellowstone

În ianuarie 2023, Zoe a făcut pasul decisiv, renunțând la programul de birou de la 9:00 la 17:00 pentru a se dedica în totalitate croitoriei. „A fost înfricoșător să părăsesc lumea corporatistă pentru a-mi urma visurile și pentru a face ceea ce adulții îți spun că «nu ar trebui să faci»”, spune ea. Schimbarea nu a fost doar profesională; s-a mutat și în Parcul Național Yellowstone.

O prietenă o asigurase că mutarea acolo îi schimbase viața. Încurajată de experiența acesteia, Zoe a început să își caute de lucru în zonă. În cele din urmă, a găsit un loc de muncă unde repară uniforme pentru un lanț hotelier. Numai în primul sezon, spune ea, a scurtat peste 1.000 de perechi de pantaloni.

În plus, reciclează materiale vechi sau deteriorate pentru a crea lucruri noi, cum ar fi transformarea unor rucsacuri vechi în borsete pentru angajați. În prezent, lucrează aproximativ 40 de ore pe săptămână, de luni până vineri, aproximativ între orele 7:00 și 16:00, cu pauze.

Acum își petrece timpul liber bucurându-se de natură, fie că merge călare, face drumeții sau participă la una dintre numeroasele activități gratuite sau cu costuri reduse organizate de grupurile de angajați din Yellowstone.

Câștigă mai puțin, dar reușește să economisească mai mulți bani

Deși câștigă puțin mai puțin decât înainte – 19,25 dolari pe oră, aproximativ 16,62 euro –, cazarea și mesele sunt gratuite pentru angajați. Acest lucru îi permite să economisească mai mulți bani decât atunci când locuia în Chicago.

În ciuda acestui fapt, nu vrea să locuiască aici pentru totdeauna și speră să se mute în octombrie pentru a-și îndeplini adevăratul vis: să ajungă la New York și să lucreze în departamentul de costume de pe Broadway sau în industria cinematografică.

Este un vis despre care credea că îl uitase atunci când a intrat în lumea corporatistă, dar pe care acum l-a readus la viață: „Acum doi ani, când lucram în lumea corporatistă, nu mi-aș fi imaginat niciodată că se va întâmpla asta”, spune ea, convinsă că, în cele din urmă, își va primi șansa.