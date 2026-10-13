Un șofer a primit o amendă de 13.500 de euro pentru că a blocat o ambulanță aflată în misiune, pe o autostradă din Germania

Totul s-a petrecut pe autostrada germană B17 din Bavaria, potrivit 24ur.com. Alți șoferi s-au retras și le-au permis paramedicilor să treacă liber, dar bărbatul de 36 de ani a rămas în fața ambulanței și a profitat de spațiul creat de celelalte mașini.

Conform constatărilor instanței, bărbatul a făcut acest lucru cu bună știință, deoarece dorea să parcurgă mai rapid o porțiune mai aglomerată de șosea. El a mers împreună cu ambulanța șase kilometri pentru a ieși din traficul aglomerat. Personalul de urgență îl avertiza constant cu lumini albastre puternice și sirena să se retragă, dar bărbatul i-a ignorat complet.

Ca urmare a acțiunilor sale, ambulanța a ajuns la pacient cu aproximativ cinci minute mai târziu.