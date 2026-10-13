Un șofer a primit o amendă de 13.500 de euro pentru că a blocat o ambulanță aflată în misiune, pe o autostradă din Germania

Stiri externe
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62569654

Un bărbat din Germania a fost amendat pentru că a obstrucționat drumul unei ambulanțe în timpul unei urgențe. Deși autospeciala avea luminile aprinse și sirena pornită, el a refuzat să elibereze drumul.

autor
Ines Paris

Totul s-a petrecut pe autostrada germană B17 din Bavaria, potrivit 24ur.com. Alți șoferi s-au retras și le-au permis paramedicilor să treacă liber, dar bărbatul de 36 de ani a rămas în fața ambulanței și a profitat de spațiul creat de celelalte mașini.

Conform constatărilor instanței, bărbatul a făcut acest lucru cu bună știință, deoarece dorea să parcurgă mai rapid o porțiune mai aglomerată de șosea. El a mers împreună cu ambulanța șase kilometri pentru a ieși din traficul aglomerat. Personalul de urgență îl avertiza constant cu lumini albastre puternice și sirena să se retragă, dar bărbatul i-a ignorat complet.

Ca urmare a acțiunilor sale, ambulanța a ajuns la pacient cu aproximativ cinci minute mai târziu.

Cazul a fost judecat de Curtea Districtuală din Augsburg, Germania, care a constatat că șoferul nu obstrucționa doar o intervenție de urgență, ci a depășit semnificativ limita de viteză în timp ce conducea. Astfel, instanța i-a definit comportamentul ca fiind participarea la o cursă auto interzisă.

Instanța l-a amendat pe bărbatul de 36 de ani cu 13.500 € și i-a retras permisul de conducere. Va putea aplica pentru unul nou abia după doi ani.

Totuși, autoritățile avertizează asupra posibilelor consecințe ale acestui tip de comportament în trafic.

În cazul intervențiilor medicale de urgență, o întârziere de doar câteva minute poate avea un impact semnificativ asupra șanselor de salvare a unui om, în special în cazul unui stop cardiac, accident vascular cerebral sau altor leziuni grave.

În cazul de față, nu se știe ce urgență medicală a determinat paramedicii să plece și dacă întârzierea de cinci minute a afectat starea medicală a pacientului.

Etichete: ambulanta, paramedici, soferi, germania,

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