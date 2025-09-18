Un bărbat a murit într-un restaurant, după ce angajații i-au aruncat trupul afară, crezând că este un om al străzii adormit

Un bărbat din Texas a murit în parcarea unui restaurant steakhouse după ce angajații localului l-au scos afară, presupunând că este un om al străzii adormit, în loc să cheme ajutor medical, acuză familia acestuia, scrie New York Post.

Jessie Mobley Jr. ar fi adormit după ce a luat masa la KFFO Afro Steakhouse din Houston, pe 7 august, iar angajații l-au mutat afară, unde a fost lăsat sprijinit de lucrurile lui și descoperit abia a doua zi dimineață, potrivit Poliției din Houston.

Pentru că personalul a crezut că Mobley este fără adăpost, nu a sunat la 911 pentru asistență, ci l-a scos afară pe cont propriu, spun anchetatorii.

Bărbatul de 34 de ani, care locuia cu mătușa sa, a fost declarat mort de paramedici în parcarea complexului comercial Eldridge/West Oaks, puțin după ora 9 dimineața. Descoperirea macabră a fost făcută de o studentă la Behind the Chair Institute, o școală de cosmetică aflată lângă restaurant, care mergea la cursuri.

Mătușa sa, Charlene Fogg-Drake, s-a declarat revoltată de acțiunile angajaților, susținând că acestea au contribuit la moartea nepotului.

„De ce nu ați sunat la 911? Cred că oamenii trebuie să fie trași la răspundere pentru asta, chiar cred”, a spus ea pentru Houston Chronicle.

Proprietarii restaurantului au refuzat să comenteze în legătură cu moartea lui Mobley, potrivit KHOU. Cauza decesului nu a fost încă stabilită, poliția așteptând rezultatele autopsiei.

Părinții lui Mobley, care au mai pierdut alți doi copii în ultimii 13 ani, au pus sub semnul întrebării lipsa de reacție a angajaților localului.

„Credem că, dacă cineva i-ar fi oferit ajutor în loc să-l lase pe trotuar – măcar să fi sunat la 911 –, poate altfel ar fi fost. Dacă nu știi ce are cineva, nu ar trebui să presupui”, a declarat mama sa, Renee.

