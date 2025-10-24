Un bărbat a fost executat în Alabama prin inhalare de azot, pentru crimă. ONU: e „tortură”

Un bărbat condamnat pentru răpire și omucidere a fost executat joi în Alabama, în sudul SUA, prin inhalare de azot, metodă comparată de experți ai Organizației Națiunilor Unite (ONU) cu o formă de "tortură", au anunțat autoritățile locale.

Anthony Boyd fusese condamnat la pedeapsa capitală pentru răpirea și uciderea în 1993 a lui Gregory Huguley, care fusese ars de viu de cei care îl răpiseră din cauza unei datorii de 200 de dolari într-o afacere legată de trafic de droguri, informează vineri AFP, preluat de Agerpres.

Condamnat pe baza unor mărturii ale unui co-acuzat, în absența unor dovezi materiale privind prezența sa la locul crimei, Anthony Boyd continua să susțină că este nevinovat.

Recordul execuțiilor în 2025

Această execuție este cea de-a 40-a realizată în SUA de la începutul anului, depășind cele 39 de execuții înregistrate în 2013.

Alte șase sunt programate să aibă loc până la sfârșitul acestui an.

Marea majoritate a execuțiilor sunt realizate prin injecție letală, 33 până acum în 2025 în SUA.

Cinci execuții au fost realizate prin inhalare de azot, o metodă utilizată pentru prima dată în lume în Alabama în 2024 și comparată de experți ai ONU cu o formă de "tortură", și două cu plutonul de execuție în Carolina de Sud, pentru prima dată în SUA după 2010.

Statutul pedepsei cu moartea în SUA

Pedeapsa cu moartea a fost abolită în 23 dintre cele 50 de state americane. Alte trei state, California, Oregon și Pennsylvania, au instituit un moratoriu asupra execuțiilor în baza unor decizii ale guvernatorilor.

Execuția prin inhalare de azot continuă să stârnească controverse internaționale, experții ONU calificând-o drept o formă de tortură, în contextul în care Statele Unite rămân una dintre puținele democrații occidentale care mai aplică pedeapsa capitală. Creșterea numărului de execuții în 2025 marchează o inversare a trendului de scădere observat în ultimul deceniu.

