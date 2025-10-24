Un bărbat a fost executat în Alabama prin inhalare de azot, pentru crimă. ONU: e „tortură”

Stiri externe
24-10-2025 | 11:30
Executie
Profimedia

Un bărbat condamnat pentru răpire și omucidere a fost executat joi în Alabama, în sudul SUA, prin inhalare de azot, metodă comparată de experți ai Organizației Națiunilor Unite (ONU) cu o formă de "tortură", au anunțat autoritățile locale.

autor
Mihai Niculescu

Anthony Boyd fusese condamnat la pedeapsa capitală pentru răpirea și uciderea în 1993 a lui Gregory Huguley, care fusese ars de viu de cei care îl răpiseră din cauza unei datorii de 200 de dolari într-o afacere legată de trafic de droguri, informează vineri AFP, preluat de Agerpres.

Condamnat pe baza unor mărturii ale unui co-acuzat, în absența unor dovezi materiale privind prezența sa la locul crimei, Anthony Boyd continua să susțină că este nevinovat.

Recordul execuțiilor în 2025

Această execuție este cea de-a 40-a realizată în SUA de la începutul anului, depășind cele 39 de execuții înregistrate în 2013.

Alte șase sunt programate să aibă loc până la sfârșitul acestui an.

Citește și
Poliție Italia
Execuție în stil mafiot la Roma. Un lider al Triadelor și soția sa au fost împușcați de pe motocicletă

Marea majoritate a execuțiilor sunt realizate prin injecție letală, 33 până acum în 2025 în SUA.

Cinci execuții au fost realizate prin inhalare de azot, o metodă utilizată pentru prima dată în lume în Alabama în 2024 și comparată de experți ai ONU cu o formă de "tortură", și două cu plutonul de execuție în Carolina de Sud, pentru prima dată în SUA după 2010.

Statutul pedepsei cu moartea în SUA

Pedeapsa cu moartea a fost abolită în 23 dintre cele 50 de state americane. Alte trei state, California, Oregon și Pennsylvania, au instituit un moratoriu asupra execuțiilor în baza unor decizii ale guvernatorilor.

Execuția prin inhalare de azot continuă să stârnească controverse internaționale, experții ONU calificând-o drept o formă de tortură, în contextul în care Statele Unite rămân una dintre puținele democrații occidentale care mai aplică pedeapsa capitală. Creșterea numărului de execuții în 2025 marchează o inversare a trendului de scădere observat în ultimul deceniu.

Sursa: Agerpres

Etichete: SUA, condamnare la moarte, azot, metode de executie,

Dată publicare: 24-10-2025 11:19

Articol recomandat de sport.ro
"Cel mai slab de pe teren!" Gazzetta dello Sport, fără dubii după FCSB - Bologna
"Cel mai slab de pe teren!" Gazzetta dello Sport, fără dubii după FCSB - Bologna
Citește și...
Triplă execuție în Iran: Bărbați spânzurați pentru jafuri armate în Teheran
Stiri externe
Triplă execuție în Iran: Bărbați spânzurați pentru jafuri armate în Teheran

Autoritățile judiciare din Iran au executat prin spânzurare trei bărbați condamnați pentru comiterea mai multor jafuri armate în capitala Teheran, relatează miercuri dpa.

Execuție în stil mafiot la Roma. Un lider al Triadelor și soția sa au fost împușcați de pe motocicletă
Stiri externe
Execuție în stil mafiot la Roma. Un lider al Triadelor și soția sa au fost împușcați de pe motocicletă

Un lider chinez al Triadelor și soția lui au fost împușcați mortal într-o execuție în stil mafiot la Roma.

Un bărbat a fost executat prin pluton de execuție în Carolina de Sud, o premieră din 2010. Pentru ce a fost condamnat
Stiri externe
Un bărbat a fost executat prin pluton de execuție în Carolina de Sud, o premieră din 2010. Pentru ce a fost condamnat

Un condamnat la pedeapsa capitală din statul american Carolina de Sud, Brad Sigmon, de 67 de ani, a fost executat vineri de un pluton de execuţie, o premieră în ţară din 2010, relatează AFP.

 

Ultimele cuvinte ale unui condamnat la moarte, înainte să primească injecția letală. Comisese patru crime deodată
Stiri externe
Ultimele cuvinte ale unui condamnat la moarte, înainte să primească injecția letală. Comisese patru crime deodată

Joseph Corcoran, în vârstă de 49 de ani, condamnat la moarte cu privire la un omor cvadruplu în 1997, între care şi fratele său, a fost executat miercuri în Indiana, fiind prima execuţie în acest stat american din 2009 încoace, relatează AFP.  

Cine a fost condamnatul executat cu azot, joi, în SUA. E a treia oară când se folosește acest procedeu considerat „tortură”
Stiri externe
Cine a fost condamnatul executat cu azot, joi, în SUA. E a treia oară când se folosește acest procedeu considerat „tortură”

A treia execuție cu azot din lume a avut loc, joi în statul american Alabama. Condamnarea la moarte prin acest procedeu a fost dusă la îndeplinire în cazul unui bărbat care a ucis o autostopistă, acum 30 de ani.

Recomandări
Ciucu, Burduja și Bujduveanu, testați într-un sondaj INSCOP pentru Primăria Capitalei. Cele șase scenarii analizate
Stiri Politice
Ciucu, Burduja și Bujduveanu, testați într-un sondaj INSCOP pentru Primăria Capitalei. Cele șase scenarii analizate

Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, a anunţat că Ciprian Ciucu este liberalul cel mai bine plasat în preferinţele electoratului și urmează să fie candidatul PNL la Primăria Capitalei, pe baza unui sondaj INSCOP din august, care a analizat șase scenarii.

De ce blochează tocmai Belgia ajutorul de 140 de mld. de euro pentru Ucraina, finanțat din active rusești. „Nu este un lux”
Stiri externe
De ce blochează tocmai Belgia ajutorul de 140 de mld. de euro pentru Ucraina, finanțat din active rusești. „Nu este un lux”

Un prim pas foarte prudent: liderii europeni au cerut joi Comisiei să exploreze modalităţile de finanţare a Ucrainei în următorii doi ani, lăsând deschisă posibilitatea stabilirii unui împrumut care s-ar baza pe activele ruseşti blocate, comentează AFP.

Greșeala care a provocat miros puternic de gaze și panică la Mioveni. Distrigaz: A fost introdusă o cantitate exagerată
Stiri actuale
Greșeala care a provocat miros puternic de gaze și panică la Mioveni. Distrigaz: A fost introdusă o cantitate exagerată

Sute de locuitori ai orașului Mioveni, din Argeș, au fost în alertă din cauza scurgerilor de gaze. 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 23 Octombrie 2025

46:28

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 23 Octombrie 2025

01:30:36

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
23 Octombrie 2025

01:45:41

Alt Text!
iBani
iBani - 23 Octombrie 2025

14:28

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28