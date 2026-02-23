Jaful s-a petrecut în august 2025, când aproximativ 300.000 de euro în opere de artă și obiecte de valoare au fost furate dintr-o locuință din Cagliari.

Furtul a fost unul țintit, realizat de cineva care cunoștea programul și vulnerabilitățile locuințelor vizate. Imediat după incident, imaginile de supraveghere și declarațiile martorilor au concentrat atenția asupra unui bărbat deja cunoscut pentru infracțiuni împotriva proprietății, considerat un „specialist” în furturi din locuințe, scrie Cagliary Today.

Progresul anchetei a venit după expertiza criminalistică: o șapcă găsită în apartament a furnizat un profil genetic complet compatibil cu cel al suspectului. Cazul nu este izolat: pe 6 iulie, același bărbat fusese raportat de patrule și Flying Squad pentru primirea de bunuri furate, fiind prins cu obiecte dintr-un alt furt și cu unelte de efracție similare jafului comis în vară, alarmând locatarii.

Suspectul și-a recunoscut faptele și a predat voluntar șase tablouri furate în iulie, facilitând recuperarea unei părți din pradă. Recent, i s-a impus controlul judiciar la domiciliu după ce a fost localizat acasă.