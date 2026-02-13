Presa locală notează că autorul este un bărbat mascat, care a folosit o armă pentru a o ameninţa pe casieriţă. Poliţiştii fac verificări pentru identificarea autorului.

Incidentul a avut loc, în noaptea de joi spre vineri, la o sală de jocuri amplasată în incinta unui mall din Câmpulung, judeţul Argeş.

Potrivit Poliţiei, o femeie, în vârstă de 32 de ani, angajată a sălii de jocuri de noroc, a sunat la 112, anunţând că o persoană necunoscută ar fi pătruns în incintă şi, prin ameninţare, ar fi sustras o borsetă cu bani, după care a plecat.

„La faţa locului s-a deplasat de urgenţă o echipă operativă, care a efectuat cercetarea locului faptei, stabilind că, în urma ameninţării, ar fi fost sustrasă suma de aproximativ 12.000 de lei din zona barului unităţii”, transmite, vineri seară, Poliţia Argeş.

Presa locală menţionează că angajata sălii de jocuri ar fi fost ameninţată cu un pistol, atacatorul fiind un bărbat mascat.

Ancheta a fost deschisă pentru tâlhărie calificată, iar cercetările continuă pentru identificarea atacatorului, verificările derulându-se sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpulung.