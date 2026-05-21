"Am văzut foarte multe emoţii şi discuţii despre această chestiune. Dintr-un bun început, vreau să precizez foarte clar, de la nivelul guvernului nu există nicio intenţie şi nicio acţiune care pune în pericol Parteneriatul strategic româno-american. Dar, după cum a declarat premierul chiar ieri, un parteneriat, cu atât mai mult unul strategic, se bazează pe loialitate între părţi, pe adevăr, pe schimb de informaţii, astfel încât toate lucrurile să fie cât se poate de bine cunoscute", a spus purtătorul de cuvânt al Guvernului, după afirmaţiile premierului Ilie Bolojan privind proiectul de la Doiceşti.

Ea a menţionat că, "având în vedere că s-au constatat deficienţe nu de intenţie, ci de derulare a programului SMR, în luna martie a anului curent, la prima întâlnire a prim-ministrului Ilie Bolojan cu noul ambasador al Statelor Unite la Bucureşti, Darryl Nirenberg, a fost adusă în discuţie această chestiune, în care premierul Ilie Bolojan i-a prezentat partenerului american care sunt problemele majore ale acestui program, probleme care ţin, după cum a afirmat public de câteva ori, de faptul că până acum nu a fost realizat decât un studiu de fezabilitate care, de altfel, atrage atenţia asupra unor riscuri, asupra unor probleme majore de fezabilitate ale proiectului".

"Există o problemă cu solvabilitatea partenerului american NuScale, cunoscută în Statele Unite, există o problemă cu amplasamentul acestui teren pe care ar urma să fie realizat obiectivul şi care este în vecinătatea unui teren care are o pungă de gaze, discutabil cât de mică, cât de mare, dar ea există şi noi vorbim de reactoare nucleare. Având în vedere aceste aspecte, nu s-a pus problema opririi acestui proiect", a mai arătat Dogioiu.

"Premierul Ilie Bolojan nicidecum nu a anunţat, nici în discuţia cu domnul ambasador, nici în public, că proiectul este oprit, a anunţat partenerul american că sunt o serie de probleme, pe care vi le-am menţionat, pe care le-aţi auzit şi de la domnia sa în ultimele zile şi că ar fi necesară o analizare a acestui proiect, ca să-l citez: "dacă este un proiect fezabil, el trebuie ţinut şi mers mai departe, dacă nu e fezabil, e mai corect să spui aşa: acestea sunt problemele, aşa se respectă partenerii între ei". Deci, nimeni nu a pus în discuţie parteneriatul, proiectul nu este oprit, proiectul este inclusiv în analiza părţii americane în urma unei discuţii, nu de astăzi, când guvernul este demis, ci din martie, mi se pare că 17, dacă nu mă înşel, la întâlnirea pe care premierul Ilie Bolojan a avut-o cu ambasadorul Statelor Unite", a subliniat Dogioiu.

Dogioiu a menţionat că ceea ce prim-ministrul a rostit în ultimele zile despre acest proiect se bazează pe o fundamentată analiză, pe care, de altfel, a sugerat şi partenerului american să o facă, pentru că este în interesul comun ca un proiect din cadrul parteneriatului strategic să fie un proiect solid, să fie un proiect viabil şi să fie un proiect bazat pe adevăr.

Ce a declarat Ilie Bolojan

Potrivit News.ro, premierul interimar Ilie Bolojan a fost întrebat, miercuri seară, într-o emisiune televizată, cine este responsabil pentru banii pierduţi în proiectul mini-reactoarelor nucleare de la Doiceşti:

"Din punctul meu de vedere, conducerea Nuclearelectrica, pentru că trebuia să se asigure că tot proiectul şi toate sumele care sunt alocate acolo au un rezultat, că acele contracte care au fost făcute şi modul în care s-au derulat sunt în bună regulă", a răspuns Bolojan.

Ilie Bolojan a dat explicaţii privind proiectul pentru care s-au alocat sute de milioane de euro şi care are ”probleme”, pentru că nu este fezabil.

"Trebuie să spunem lucrurile în mod corect. În anii trecuţi s-a gândit un proiect prin care România să fie un pionier în aceste reactoare, prin asocierea cu o companie din Statele Unite. Problema pe care o avem astăzi este că dintr-o sumă importantă de bani, care a fost pusă la dispoziţie de Nuclearelectrica, peste 240 de milioane de dolari, avem un teren la dispoziţie, achiziţionat la o valoare destul de mare, avem o companie cu mulţi angajaţi care au tocat destul de mulţi bani şi avem un studiu de fezabilitate, dar toate acestea cu nişte sume imense de bani, în condiţiile în care acest studiu de fezabilitate arată că pentru a deveni realitate avem nevoie de câteva miliarde de euro investiţie, pe care nu îi avem, iar analiza preţului de vânzare a energiei electrice produse în acest posibil reactor arată că ar fi un preţ care este mai mare decât cel de piaţă, ceea ce pune probleme serioase vis-a-vis de rentabilitatea unui astfel de proiect. Şi gândiţi-vă că degeaba ai o intenţie bună dacă, atunci când o derulezi, o derulezi prost sau ajungi într-o situaţie în care rămâi cu o grămadă de bani consumaţi şi cu nişte hârtii şi ne întrebăm dacă a meritat", a explicat Ilie Bolojan.

Prim-ministrul interimar a subliniat că a informat Ambasada Statelor Unite despre faptul că acest proiect "are nişte probleme" şi trebuie "analizat cât se poate de atent". El a adăugat că Ambasada SUA a "luat act de aceste date".

Declarațiile premierului interimar Ilie Bolojan privind ”problemele” cu care se confruntă proiectul SMR - al mini-reactoarelor nucleare americane de la Doicești - a provocat reacții dure nu doar în rândul PSD, ci și al colegilor săi din PNL.

Proiectul mini-reactoarelor nucleare SMR (Small Modular Reactors) de la Doicești înseamnă 6 reactoare nucleare modulare de mici dimensiuni, fiecare cu o capacitate instalată de 77 MW, care să producă 462 MW în bandă, la un factor de capacitate de peste 95%.

La sfârșitul anului 2025, fostul ministrul al Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat că proiectul a intrat în ultima etapă de studii de design şi fezabilitate și că acesta va crea peste 2.000 locuri de muncă în perioada construcţiei şi peste 230 permanente pentru operarea centralei.

Construcția centralei nucleare de la Doicești va fi finanțată de SUA cu 4 miliarde de dolari, anunța în martie 2024 fosta ambasadoare a SUA în România, Kathleen Kavalec.

România ar deveni prima țară din Europa și printre primele din lume care va implementa o centrală cu tehnologie SMR terestră, prin proiectul de la Doicești, folosind tehnologia NuScale. În prezent, doar Rusia și China folosesc astfel de mini-reactoare nucleare în scopuri civile.