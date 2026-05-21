Verdictul este cea mai recentă evoluţie importantă dintr-un maraton juridic care implică două dintre cele mai cunoscute companii franceze şi rudele victimelor, în principal francezi, brazilieni şi germani.

Rudele unora dintre cei 228 de pasageri şi membri ai echipajului care au murit când avionul Airbus A330 a dispărut în întuneric în timpul unei furtuni deasupra Atlanticului s-au adunat pentru a auzi verdictul, după o bătălie juridică de 17 ani pentru a stabili vinovaţii pentru cel mai grav dezastru aerian al Franţei.

Ce amendă au primit companiile

Instanţa a obligat companiile să plătească amenda maximă pentru omor din culpă corporativă, 225.000 de euro (261.720 dolari) fiecare, dând curs cererii procurorilor formulate în timpul acestui proces, care a durat opt săptămâni.

În 2023, o instanţă inferioară le achitase pe cele două companii, ambele negând în repetate rânduri acuzaţiile.

Amenzile maxime, care reprezintă doar o parte infimă din veniturile fiecărei companii, au fost considerate pe scară largă drept o sancţiune simbolică. Însă grupurile de familii au declarat că o condamnare ar reprezenta o recunoaştere a suferinţei lor.

Avocaţii francezi preconizează că vor urma alte recursuri la cea mai înaltă instanţă a ţării, ceea ce ar putea prelungi procesul cu încă câţiva ani şi ar prelungi calvarul pentru rude.

Cum s-a petrecut tragedia

Zborul AF447 a dispărut de pe ecranele radarului pe 1 iunie 2009, având la bord persoane de 33 de naţionalităţi. Cutiile negre au fost recuperate doi ani mai târziu, în urma unei operaţiuni de căutare în adâncurile mării.

În 2012, anchetatorii BEA (Biroul pentru Anchete şi Analize) au constatat că echipajul avionului a provocat o pierdere de viteză, reducând portanţa sub aripi, după ce a gestionat greşit o problemă legată de senzorii îngheţaţi.

Procurorii şi-au concentrat însă atenţia asupra presupuselor greşeli atât din partea producătorului de avioane, cât şi a companiei aeriene. Acestea includeau pregătirea profesională deficitară şi eşecul de a lua măsuri în urma incidentelor anterioare.

Pentru a dovedi omorul din culpă, procurorii trebuiau nu numai să stabilească că cele două companii sunt vinovate de neglijenţă, ci şi să pună cap la cap toate elementele pentru a demonstra cum acest lucru a provocat accidentul.

Conform sistemului francez, procedura de apel de anul trecut a implicat un proces complet nou, cu probe reexaminate de la zero. Orice apeluri ulterioare după verdictul de joi vor muta accentul de la cabina de pilotaj a zborului AF447 către complexitatea legii.