Un bărbat a atacat persoane cu spray cu piper în parcarea aeroportului Heathrow. Agresorul, arestat

07-12-2025 | 15:45
Un bărbat a fost arestat duminică dimineață pe aeroportul Heathrow, fiind suspectat că a atacat cu spray cu piper mai multe persoane într-o altercație din parcarea terminalului 3.

 

Alerta a fost dată în jurul orei 08:00 (ora locală şi GMT) cu privire la acest incident care a implicat „un grup de persoane care se cunoşteau, cu o ceartă care a degenerat şi a provocat răni mai multor persoane”, potrivit comandantului Peter Stevens.

„Un număr de persoane au fost stropite cu ceea ce pare a fi un fel de spray cu piper de către un grup de bărbaţi care au părăsit apoi locul”, explică poliţia londoneză în comunicatul său.

„Agenţii brigăzii armate au intervenit şi au arestat un bărbat suspectat de agresiune. Acesta se află în arest preventiv, iar ancheta continuă pentru a găsi alţi suspecţi", a adăugat poliţia, precizând că nu consideră că incidentul are caracter terorist.

Serviciul de ambulanţă din Londra a intervenit şi mai multe victime au fost transportate la spital, fără ca rănile lor să le pună viaţa în pericol, potrivit poliţiei.

Pe reţelele sale de socializare, aeroportul a îndemnat pasagerii care se îndreaptă spre Heathrow să prevadă un timp suplimentar. Terminalul 3 rămâne deschis în ciuda perturbărilor cauzate de acest incident. 

Cum au votat cetățenii la alegerile pentru Primăria Capitalei

Sursa: News.ro

