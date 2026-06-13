Nu a fost anunțat un bilanţ imediat al victimelor sau numărul de persoane aflate la bord, transmite AFP.

„Un AN-32 al IAF s-a prăbuşit astăzi în timp ce ateriza la Jorhat. A fost ordonată o anchetă pentru a determina cauza accidentului", au transmis IAF într-un scurt comunicat.

Mai multe media indiene au difuzat imagini cu nori groşi de fum negru care se ridicau deasupra bazei, urmate de imagini cu fuselajul distrus al aeronavei de fabricaţie rusească, înconjurat de personal militar în uniformă.

În 2019, un AN-32 care a decolat de pe aceeaşi bază aeriană Jorhat s-a prăbuşit în statul Arunachal Pradesh, lângă graniţa cu China, omorându-i pe toţi cei 13 pasageri şi membri ai echipajului.

Forţele Aeriene Indiene operează aproximativ 100 de astfel de aeronave bimotor de fabricaţie rusească, vechi, care îndeplinesc numeroase misiuni de transport.