În ultimele săptămâni, Iranul și-a intensificat dramatic eforturile de a sigila depozitul de uraniu de calitate aproape de cea necesară pentru fabricarea bombelor, prăbușind în mod deliberat tunelurile și minând intrările cu mine explozive, potrivit a cinci surse familiarizate cu serviciile de informații americane.

Accesul la aproximativ o jumătate de tonă de uraniu puternic îmbogățit este acum mult mai dificil, periculos și consumator de timp decât era acum doar o lună, când președintele Donald Trump a semnalat public că ar putea ordona armatei americane să îl confisceze, au spus sursele pentru CNN.

Noile fortificații construite de iranieni adaugă un nivel suplimentar de complexitate acordului propus de administrația Trump cu Teheranul pentru îndepărtarea și distrugerea uraniului, iar această mișcare ridică întrebări cu privire la cine va prelua sarcina periculoasă de a-l extrage.

Uraniul Iranului, o prioritate pentru SUA

Delegația diplomatică a Iranului la Națiunile Unite nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii, iar Casa Albă nu a răspuns imediat la întrebările adresate de CNN.

Trump a afirmat în repetate rânduri că asigurarea acestui material reprezintă o prioritate pentru SUA în cadrul negocierilor în curs menite să pună capăt războiului și să redeschidă Strâmtoarea Hormuz, pe care Iranul a închis-o efectiv.

Potrivit unui înalt oficial al administrației care a informat jurnaliștii vineri, cele două părți se apropie treptat de un acord care ar obliga Iranul să predea uraniul îmbogățit către SUA. Acesta ar urma să fie distrus la fața locului și apoi scos din țară, a precizat oficialul respectiv.

Însă oficialii americani și iranieni au oferit relatări contradictorii cu privire la acordul provizoriu, iar termenii exacți ai acestuia rămân neclari. Textul presupus al unui proiect de acord a fost divulgat vineri unei agenții de știri semi-oficiale iraniene, provocând o reacție furioasă din partea lui Trump pe rețelele de socializare.

Chiar și pentru iranieni înșiși, au afirmat mai multe surse, îndepărtarea materialului îmbogățit ar fi acum dificilă și periculoasă. Aceasta ar necesita utilaje grele de excavare și operațiuni de deminare — care sunt dificile și riscante.

„Dacă această informație este adevărată, ar complica cu siguranță... recuperarea HEU”, a declarat Scott Roecker, care a condus Biroul de Eliminare a Materialelor Nucleare al Administrației Naționale pentru Securitate Nucleară între 2017 și 2021.

De asemenea, ar putea oferi Iranului o oportunitate de a-și ascunde eforturile de conformare.

Dacă negociatorii „vor cere Iranului să aducă întregul stoc într-o locație centrală pentru verificare și, în cele din urmă, pentru a îndepărta sau a dilua materialul”, acest lucru ar pune pe Teheran responsabilitatea de a accesa și de a „furniza inventarul complet” al uraniului îmbogățit, a spus Roecker.

SUA au renunțat la operațiunea de confiscare a materialului nuclear

Dar, „în acest scenariu, mi-aș face griji că Iranul ar susține că o parte din uraniul puternic îmbogățit (HEU) este irecuperabilă”, a spus Roecker. „Nu am avea încredere deplină că Iranul nu ar putea păstra accesul la acesta la un moment dat în viitor.”

Cea mai mare parte a stocului de uraniu puternic îmbogățit al Iranului este considerată a fi ascunsă în tuneluri prăbușite din complexul nuclear de la Isfahan, iar alte cantități sunt depozitate în locații secrete. În luna mai, SUA au analizat posibilitatea unei operațiuni de confiscare a materialului nuclear, însă au renunțat din cauza riscurilor ridicate. Între timp, Iranul și-a consolidat măsurile de protecție în jurul acestor situri.

Deși Donald Trump a susținut că SUA monitorizează îndeaproape situația și că materialul nu poate fi mutat fără a fi detectat, există temeri că declarațiile sale au determinat Teheranul să își securizeze și mai bine activele nucleare. Chiar dacă un acord între SUA și Iran ar putea fi semnat în perioada următoare, negocierile privind viitorul programului nuclear iranian vor continua.

Scoaterea uraniului din țară ar necesita, probabil, mobilizarea unei instalații mobile specializate pentru uraniu, coordonată de Administrația Națională pentru Securitate Nucleară, la Laboratorul Național Oak Ridge din Tennessee. CNN a relatat anterior că principalii negociatori americani, Jared Kushner și Steve Witkoff, au vizitat laboratorul la începutul acestei luni.

Însă chiar și cei mai buni experți mondiali în domeniul evacuării materialelor nucleare ar avea nevoie de mult timp pentru a-și îndeplini sarcina — Trump a declarat reporterilor la începutul acestei luni că procesul de evacuare ar dura cel puțin două săptămâni.