Noile detalii publicate de Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor din SUA (NTSB) par să confirme suspiciunile de lungă durată potrivit cărora zborul 5735 al companiei China Eastern Airlines s-a prăbușit intenționat în munții din provincia Guangxi în martie 2022 – doar pentru ca Beijingul să ascundă informațiile, scrie Daily Mail.

Boeingul 737 se afla în zbor între Kunming și Guangzhou când ambele motoare au fost oprite manual, pilotul automat a fost dezactivat, iar aeronava a fost forțată să intre într-un picaj abrupt, potrivit concluziilor americane.

Datele confirmă acțiunea deliberată

Datele extrase din înregistratoarele de zbor au relevat o luptă terifiantă în cabina de pilotaj, cei doi piloți luptându-se pentru controlul aeronavei în timp ce avionul se prăbușea spre sol.

NTSB a declarat: „S-a constatat că, în timp ce se zbura la o altitudine de 29.000 de picioare, comutatoarele de combustibil ale ambelor motoare au trecut din poziția de funcționare în cea de oprire. Turațiile motoarelor au scăzut după mișcarea comutatoarelor de combustibil.”

Graficele publicate de agenția americană au arătat mișcări opuse ale manșelor de control ale piloților, indicând faptul că un membru al echipajului încerca să redreseze aeronava, în timp ce altul continua să o forțeze să intre în picaj.

Avionul a căzut aproape vertical

Imaginile video capturate de la sol au arătat avionul prăbușindu-se aproape vertical din cer.

Echipajul nu a transmis niciun semnal de urgență și niciun cod de transponder de urgență nu a fost transmis înainte de impact.

Dezastrul a devenit unul dintre cele mai sensibile cazuri din punct de vedere politic din istoria modernă a aviației chineze, Beijingul fiind acuzat că ascunde informații pe fondul unei presiuni internaționale tot mai mari pentru transparență.

Anul trecut, Administrația Aviației Civile din China a avertizat că orice „dezvăluire suplimentară despre accident ar putea, dacă ar fi făcută publică, să pună în pericol securitatea națională și stabilitatea socială”.

NTSB a fost solicitată să decodifice cutiile negre ale aeronavei după accident și a trimis concluziile sale autorităților chineze la doar două săptămâni după recuperarea înregistratoarelor, în 2022.

Înregistrările au fost pierdute ulterior

Extrase din acestea au fost făcute publice abia săptămâna aceasta, după ce un cetățean chinez a depus o cerere de acces la informații în Statele Unite.

Agenția a declarat că înregistratorul de date de zbor s-a oprit după aproximativ 90 de secunde din cauza unei întreruperi de curent, deși înregistratorul de voce din cabina de pilotaj, alimentat de baterie, a continuat să funcționeze.

NTSB a declarat că nu mai deține o copie a înregistrării audio după ce a transmis-o la Beijing.

Anchetatorii chinezi au afirmat în repetate rânduri în rapoartele anterioare că sistemele aeronavei păreau să funcționeze normal înainte de accident.

Cu toate acestea, la doar două luni după dezastru, un anchetator american a declarat pentru The Wall Street Journal că „avionul a făcut ceea ce i s-a spus să facă de către cineva din cabina de pilotaj”.

Referirile la raport au fost ulterior șterse de pe rețelele sociale chineze.

Trei piloți se aflau la bord

La momentul accidentului, în cabina de pilotaj se aflau trei piloți: căpitanul Yang Hongda, în vârstă de 32 de ani, copilotul Zhang Zhengping, în vârstă de 59 de ani, și al doilea copilot stagiar Ni Gongtao, în vârstă de 27 de ani.

Speculațiile din China s-au concentrat în mare măsură asupra lui Zhang, unul dintre piloții cu experiență ai companiei aeriene, care, potrivit unor informații, și-ar fi pierdut recent gradul de căpitan.

Nu a fost publicată niciodată o concluzie oficială care să identifice responsabilitatea.

Accidentul a readus în prim-plan cazurile suspectate de sinucideri cu omor în aviația comercială, un fenomen asociat cu mai multe dintre cele mai mortale catastrofe aeriene din ultimii ani.

Cel mai trist caz rămâne tragedia Germanwings din 2015, când copilotul Andreas Lubitz a prăbușit intenționat un Airbus în Alpii francezi, ucigând toate cele 150 de persoane aflate la bord.

Acțiunea deliberată a pilotului a fost, de asemenea, considerată mult timp o teorie principală în spatele dispariției zborului MH370 al Malaysia Airlines, care a dispărut în 2014 cu 239 de persoane la bord după ce a deviat dramatic de la curs fără nicio comunicare radio.

Mai recent, anchetatorii care examinează prăbușirea zborului Air India 171 la Ahmedabad, în care au murit 241 de persoane după decolarea spre Londra anul trecut, se confruntă cu o atenție intensă în contextul disputelor privind rolul acțiunilor din cabina de pilotaj.

În martie, Asociația Internațională de Transport Aerian a criticat țările care nu publică prompt concluziile anchetelor privind accidentele.

Directorul general al acesteia, Willie Walsh, a declarat: „Orice conformitate sub 100% privează pe toată lumea de oportunități de îmbunătățire.”