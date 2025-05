Un avion al marinei din Coreea de Sud, numit "ucigaşul de submarine", s-a prăbuşit. Trei cadavre au fost recuperate. VIDEO

Accidentul s-a produs la ora locală 13:49, iar martori au declarat că au văzut fum ridicându-se de pe munte şi au auzit zgomote de explozii.

Într-un scurt comunicat, marina sud-coreeană a indicat că accidentul a avut loc după ce avionul, un P-3, decolase pentru un exerciţiu de antrenament, dar s-a prăbuşit "din motive încă necunoscute".

Marina a confirmat că patru persoane se aflau la bordul avionului, adăugând că investighează în prezent detalii legate de accident.

A South Korean Navy P-3C maritime patrol aircraft carrying four personnel crashed today in Gyeongsangbuk-do Province. pic.twitter.com/mjyFDeA4Yd



17 maşini de pompieri şi aproximativ 40 de membri ai echipelor de salvare au fost trjmiş la locul accidentului pentru a stinge incendiul declanşat în urma impactului avionului cu solul.

???? South Korean Navy P-3C Orion Crashes During Training Flight in Pohang, carrying 4 crew members

Two fatalities confirmed so far; rescue operations ongoing for the remaining personnel

Two fatalities confirmed so far; rescue operations ongoing for the remaining personnel

Investigation underway