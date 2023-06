Un autoproclamat „profet” de pe Twitter a prezis tragedia submersibilului Titan în 2022

Joi, 22 iunie, s-a confirmat oficial că submersibilul turistic dispărut Titan a „implodat în mod catastrofal” și că toate cele cinci persoane aflate la bord au fost ucise în mod tragic, scrie Daily Star.

În submersibil se afla un om de afaceri britanico-pakistanez, fiul său de 19 ani, un miliardar britanic, pilotul submarinului și directorul executiv al companiei care organiza excursiile.

„Credem acum că directorul nostru executiv Stockton Rush, Shahzada Dawood și fiul său Suleman Dawood, Hamish Harding și Paul-Henri Nargeolet au fost, din păcate, pierduți”, se arată într-o declarație făcută, joi seară, de compania Ocean Gate.

Grupul a fost dat dispărut pentru prima dată, duminică, după ce o navă a lansat submarinul în apele reci și înghețate ale Atlanticului, în jurul orei locale 8:00.

Însă, în urmă cu nouă luni, utilizatorul Twitter Phineas a părut să facă o predicție stranie.

„Am o idee pentru o continuare a filmului Titanic (1997), în care un submersibil de lux plin de milionari face implozie în timp ce vizitează epava Titanicului. (Se îneacă cu toții și sunt mâncați de crabi. Filmul durează 26 de minute. Foarte ușor de revăzut)”, a scris Phineas pe Twitter în urmă cu nouă luni.

