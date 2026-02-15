Incidentul a fost analizat de un tribunal de muncă, ce a respins ulterior cererea sa pentru concediere abuzivă.

Pe 19 iulie 2024, Julian Oxborough, angajat Lidl de peste un deceniu în magazinul din Wincanton, servea un client care dorea să cumpere o sticlă de apă dintr-un multipack fără cod de bare. Clientul a schimbat sticla cu una barcodată, lăsând sticla originală la casă. Mai târziu, Oxborough a băut din sticla abandonată și a folosit-o pentru a-și completa propria băutură în timp ce continua să servească clienții.

A doua zi, un manager a găsit sticla lângă casă și a suspectat încălcarea politicii companiei. După revizuirea imaginilor de pe camerele de supraveghere, Oxborough a fost invitat la o întâlnire și suspendat pe durata investigației pentru „conduită gravă necorespunzătoare”.

Explicațiile angajatului

Oxborough a susținut că îi era sete și că băutura sa personală era prea concentrată pentru a fi consumată. El a spus că a considerat sticla din multipack ca putând fi anulată, menționând că anterior observase că sticlele individuale de apă din cantină nu necesitau chitanță. Referitor la plată, a declarat: „Nu, cred că am uitat sau chiar nu-mi amintesc să o fi luat.” El a spus că nu a avut intenția de a fi necinstit, deși a recunoscut că a greșit și a descris concedierea sa ca „o reacție exagerată enormă”.

Managerul de zonă, Karina Moon, a remarcat explicații contradictorii cu privire la intențiile lui Oxborough și a întrebat de ce nu a ales apa de la robinet. Moon a subliniat că angajatul a avut patru zile după incident să se prezinte, dar nu a făcut-o. Concluzia a fost că Oxborough cunoștea procedurile corecte și că nu exista nicio garanție că fapta nu s-ar repeta, iar concedierea imediată a fost singura opțiune potrivită.

La tribunal, Oxborough și-a reiterat lipsa intenției de a fi necinstit, menționând oboseala, stresul, căldura, setea, starea de rău, teama de a contracta COVID și graba de a prinde autobuzul. Tribunalul de muncă din Southampton a menținut decizia Lidl, un judecător respingând cererile angajatului, inclusiv pe cea privind concedierea abuzivă.

Un purtător de cuvânt al Lidl a declarat: „Nu am lua niciodată ușor decizia de a concedia un coleg cu vechime, iar tribunalul a confirmat că acțiunile noastre au fost corecte și au urmat un proces riguros. Menținerea unei politici de toleranță zero față de consumul de produse neplătite este esențială pentru operațiunile noastre și asigură că regulile sunt respectate de toată lumea din companie.”