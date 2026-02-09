Un bărbat din Italia a fost concediat de la o companie de reciclare pentru că ar fi adormit la locul de muncă. Concedierea sa a fost considerată nedreaptă de un tribunal.

Francesco Rucci a fost concediat în mai 2023 după ce a fost fotografiat cu ochii închiși și cu capul ușor aplecat, comportament pe care angajatorul l-a considerat drept dormit la muncă și pe care l-a catalogat drept „un risc pentru siguranță”.

Rucci, care lucra pentru Ecologistic – o companie care reciclează plasticul pentru a produce lădițe pentru fructe și legume – a negat orice abatere și a contestat concedierea, susținând că avea insomnii.

„Îmi amintesc perfect ziua în care m-am simțit amețit, am închis ochii timp de aproximativ 10 minute și am ațipit. M-au concediat”, a declarat el, potrivit The Telegraph.

Curtea de Apel din Taranto, un oraș de coastă din sudul Italiei, a decis că concedierea a fost „nedreaptă” și un „act ilegal”, constatând că nu a existat „nicio abatere semnificativă” care să justifice cea mai severă sancțiune disciplinară.

Judecătorii cer reangajarea bărbatului

Judecătorii au dispus ca Rucci, care lucra în companie din 2016, să fie reintegrat și să primească toate salariile restante, inclusiv plățile compensatorii.

Instanța a aflat că, înainte de concediere, Rucci fusese mutat într-un spațiu de lucru unde petrecea perioade lungi fără aproape nimic de făcut, în urma unor neînțelegeri cu conducerea legate de practicile de la locul de muncă.

Noul post a fost prezentat drept o promovare, dar fără nicio creștere salarială sau responsabilități noi. El a descris acest rol ca fiind „o izolare impusă unde timpul nu trecea niciodată”.

De la biroul său, a spus el, putea vedea „doar un perete gol, un raft cu cutii, un coș de gunoi și o altă încăpere prin geamuri”, rămânând acolo „12 ore pe zi”, fără „nicio conexiune la internet, nici măcar ca să treacă timpul”.

„O prăbușire emoțională”

Pe parcursul procesului care a durat aproape trei ani, Rucci a spus că a suferit „o prăbușire emoțională” și că „a încetat să mai doarmă”.

„Noaptea trebuia să iau pastile fără de care nu puteam dormi. Mă uitam la copiii mei și mă simțeam atât de vinovat”, a declarat el.

Familia, a adăugat acesta, a fost nevoită „să strângă cureaua” din punct de vedere financiar, fiind o gospodărie cu un singur venit, iar soția sa a început ulterior să lucreze part-time.

Rucci, care era reprezentant sindical la acea vreme, a criticat ceea ce el a numit „absența totală a unui sindicat care nu și-a apărat nici propriul membru, nici reprezentantul”.