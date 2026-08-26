Cei 26 de angajați ai companiei de carne puteau cumpăra produse din carne prin intermediul firmei. Singura regulă era ca aceștia să le comande cu 24 de ore înainte, astfel încât comanda să poată fi înregistrată și să fie pregătită factura, scrie Algemeen Dagblad.

Instrucțiunile privind comenzile erau afișate în mai multe limbi în cantina companiei, cu mesajele: „Nu luați/pregătiți/puneți deoparte singuri” și „Fără numerar – doar cu cardul”.

În luna martie, angajatul în vârstă de 64 de ani a fost abordat în parcare de doi colegi, după ce s-a descoperit că luase patru hamburgeri fără ca aceștia să fi fost înregistrați. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere au arătat că bărbatul făcuse acest lucru în repetate rânduri. În consecință, compania l-a concediat pe loc.

Bărbatul a acceptat concedierea, dar s-a adresat instanței pentru a-și obliga fostul angajator să-i plătească salariile restante și indemnizația de tranziție.

Patru hamburgeri au declanșat un conflict în instanță

În timpul procesului, angajatorul a susținut că în companie exista o politică de toleranță zero în privința luării neautorizate a produselor din carne. Un alt angajat ar fi fost concediat din același motiv încă din 2024, după care întregul personal ar fi primit o scrisoare în care erau prezentate regulile privind comenzile.

Bărbatul concediat susține că nu a primit niciodată această scrisoare, iar angajatorul a reușit să o găsească abia câteva luni mai târziu.

Alți angajați au declarat în scris că erau pregătite frecvent cantități suplimentare de tartar și carne pentru hamburgeri și că personalul obișnuia să ia din aceste produse. Convorbirile telefonice au arătat că și alți colegi luau în mod frecvent carne fără să o comande cu 24 de ore înainte.

Instanța a constatat că firma nu a demonstrat că regulile erau efectiv verificate și respectate în mod constant.

„În plus, compania nu a demonstrat că verifica dacă această politică era respectată, de exemplu prin controale aleatorii ale genților”, a precizat judecătorul.

În consecință, aplicarea politicii de toleranță zero s-a dovedit insuficientă.

Potrivit instanței din Utrecht, concedierea fără preaviz a fost, prin urmare, nejustificată.

Compania trebuie să plătească sute de mii de euro

Judecătorul a stabilit că bărbatul a suferit pierderi considerabile de venituri și de drepturi de pensie în urma concedierii.

Prin urmare, fostul angajator trebuie să-i plătească despăgubiri de peste 30.000 de euro pentru încetarea ilegală a raportului de muncă, o indemnizație de tranziție de aproape 57.000 de euro și o compensație suplimentară de 160.000 de euro.

De asemenea, în contul bărbatului vor fi virați mii de euro reprezentând salarii restante și indemnizații pentru concediul de odihnă.