Tot mai mulți angajați din diverse domenii se tem că locurile lor de muncă vor fi luate de astfel de dispozitive sau de inteligența artificială.

Până de curând, Fei lucra ca programator într-o companie din Beijing. Într-o zi, șeful său l-a întrebat dacă inteligența artificială l-ar putea înlocui în curând. Două săptămâni mai târziu, a fost concediat, alături de 160 dintre colegii săi.

Fei Zhaojun, programator: „Simt că am fost înlocuit de inteligența artificială. Au trecut două-trei luni de când am fost concediat și nu mi-am trimis CV-ul și nici nu am început să caut un nou loc de muncă, pentru că simt că, indiferent câte CV-uri aș trimite și cât aș căuta, nu voi găsi un loc de muncă. Nimeni nu va fi interesat de un programator de 40 de ani. Așa că am decis să iau o pauză, să mă gândesc ce ar trebui să fac și dacă pot să-mi întrețin familia într-un alt fel”.

Adoptarea rapidă a inteligenței artificiale îi face pe tot mai mulți oameni să se teamă că și-ar putea pierde slujbele.

Roboții umanoizi sortează colete în centrele poștale, deocamdată în cadrul unor proiecte-pilot. Ei sunt testați și pentru sarcini tot mai apropiate de cele îndeplinite de om, precum dirijarea traficului sau prepararea cafelei.

Shujing He, analist la Plenum Research: „Anumite tipuri de activități care necesitau cândva pregătire specializată pot fi acum făcute de oricine are acces la un instrument de inteligență artificială. Acest lucru este valabil mai ales în domeniul dezvoltării software și în anumite tipuri de creație multimedia. Așa că, dacă activitatea ta este concentrată în principal în aceste domenii, este foarte probabil că mare parte din ceea ce faci să fie preluat de AI”.

China este una dintre țările care au adoptat inteligența artificială cu brațele deschise. Guvernul încurajează oamenii și companiile să folosească AI-ul și roboții în cât mai multe domenii ale vieții. Angajații încearcă să găsească soluții pentru a se adapta acestor schimbări.

Fei Zhaojun, programator: „Chiar dacă, în cele din urmă, acest instrument s-ar dovedi un dezastru pentru omenire, în această etapă, dacă tu nu îl folosești, iar toți ceilalți îl folosesc, îți vei pierde mijloacele de subzistență. Așa că trebuie să-l folosești și tu„.

La fel ca rivalii lor din Statele Unite, marile companii de tehnologie din China au eliminat zeci de mii de locuri de muncă, în parte din cauza inteligenței artificiale. Perspectivele pe piața muncii rămân incerte.