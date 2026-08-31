Compania susținea că bărbatul avea o performanță profesională cu 30% sub media colegilor, însă judecătorii au considerat că explicația nu a fost suficient susținută de dovezi, potrivit Noticias Trabajo.

Cazul a ajuns până la Înalta Curte de Justiție din Murcia, care a confirmat că această concediere a fost nulă și discriminatorie. Compania trebuie să îl reintegreze pe bărbat și să îi plătească salarii restante și despăgubiri.

A intrat în concediu medical, iar a doua zi a fost concediat

Bărbatul lucra în companie din ianuarie 2023 și avea un salariu brut lunar de 5.268,26 de euro. Pe 13 iunie 2023, acesta a intrat în concediu medical din cauza anxietății.

A doua zi, compania i-a comunicat concedierea disciplinară, cu efect de la 13 iunie. Motivul invocat a fost o presupusă „scădere voluntară și continuă a performanței profesionale normale”.

Angajatorul a susținut că performanța bărbatului fusese cu 30% mai mică decât media colegilor în lunile aprilie, mai și iunie.

Instanța a considerat că explicația companiei nu este suficientă

Tribunalul nu a considerat însă justificarea suficientă și a declarat concedierea nulă, apreciind că au fost încălcate drepturile fundamentale ale angajatei și că aceasta a fost discriminată.

Instanța a obligat compania să îl reintegreze în aceleași condiții de muncă și să îi plătească salariile restante. Suma stabilită a fost de 173,20 euro brut pentru fiecare zi de la concediere, ceea ce, potrivit calculului menționat în dosar, depășește 189.000 de euro.

Pe lângă salariile restante, compania trebuie să achite 6.000 de euro pentru prejudiciul moral și încă 2.954,18 euro reprezentând alte sume datorate. Din această ultimă sumă a fost dedusă valoarea de 640,41 euro, pe care angajata o primise deja drept compensație pentru concediere.

Nemulțumită de hotărâre, compania a contestat decizia la Înalta Curte de Justiție din Murcia. Angajatorul a cerut revizuirea faptelor stabilite de prima instanță și a susținut că regulile privind inversarea sarcinii probei și prevederile referitoare la nulitatea concedierii au fost aplicate greșit.

Înalta Curte a analizat din nou cazul, iar concluzia a fost în favoarea angajatului.