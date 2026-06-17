Informația a fost făcută publică miercuri de autoritatea britanică din domeniul protecţiei datelor, care i-a dat acestei persoane un avertisment, informează AFP.

Soţia prinţului William, moştenitorul tronului britanic, a suferit o intervenţie chirurgicală abdominală majoră pe 16 ianuarie 2024 la London Clinic, unde a rămas spitalizată circa zece zile.

Câteva săptămâni mai târziu, în martie 2024, prinţesa a anunţat că suferă de cancer, a cărui natură nu a fost niciodată dezvăluită, diagnostic în urma căruia a urma chimioterapie. Prinţesa a anunţat în ianuarie 2025 că a intrat în remisiune.

Biroul comisarului pentru protecţia datelor (ICO) a anunţat miercuri că a ''încheiat ancheta penală'' deschisă în martie 2024 în legătură cu ''utilizarea abuzivă deliberată a informaţiilor personale extrem de sensibile, precum şi o propunere de a le divulga contra unei remuneraţii''.

Fără să menţioneze numele prinţesei, autoritatea a adăugat că această anchetă era legată de o ''violare semnalată în martie 2024 de London Clinic''.

În acest sens, a adresat ''un avertisment formal unui fost angajat la clinica medicală din Londra'', fără să precizeze dacă e vorba despre un bărbat sau de o femeie.

Într-un comunicat, London Clinic a spus că este ''mulţumită că, în urma colaborării cu ICO, s-a reuşit închiderea acestui trist incident izolat'', subliniind absenţa ''unei încălcări a reglementărilor de către spital''.

Tabloidul The Mirror a scris la acea vreme că ''cel puţin un membru al personalului'' acestei clinici de lux a încercat să acceseze dosarul medical al prinţesei.

De asemenea, potrivit aceleiaşi publicaţii, acest angajat a fost concediat. Abordată de AFP, London Clinic nu a dorit să comenteze.