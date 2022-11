Harta ororilor făcute de ruși, realizată de „Associated Press”: „Locul faptei: Bucea”

Documentarul realizat de jurnaliști este extrem de dur și în acesta se găsesc atât imaginile camerelor stradale, suprapuse în aceleași zone, cu imaginile-document, înaintea și în timpul invaziei ruse în micul orășel de lângă Kiev, unde trupele de ocupație au executat sute de civili pe care îi suspectau că au colaborat cu forțele ucrainene. După ce i-au împușcat cu sânge rece, au lăsat cadavrele, pur și simplu, pe asfalt.

Associated Press a publicat secvențe din documentar pe contul de Twitter al agenției, și integral pe Youtube.

„Locul faptei: Bucea” este titlul documentarului. Imaginile camerelor de supraveghere arată, pentru prima dată, cum arată o operațiune de „curățare” în Ucraina, au notat jurnaliștii.

The Associated Press, @frontlinepbs and @situ_research obtained surveillance camera footage from Bucha that shows, for the first time, what a cleansing operation in Ukraine looks like.

