"Înţeleg pe deplin complexitatea procedurilor de reglementare şi nevoia de timp, dar avem şi noi priorităţi şi proceduri şi nu putem răspunde pozitiv solicitării de staţionării de lungă durată a aeronavelor şi tancurilor pe aeroportul din Sofia", a declarat Radev, citat de agenţia de ştiri BTA.

La începutul acestei luni, Radev a vorbit cu preşedintele american Donald Trump şi a cerut suspendarea sistemului de vize pentru cetăţenii bulgari în SUA.

Radev a declarat că a insistat ca problema să fie analizată de urgenţă, dar nu a primit un răspuns pozitiv.

Bulgaria găzduieşte aeronave militare americane în capitala sa, Sofia, în baza unui acord valabil până la sfârşitul lunii mai.

Radev a declarat că guvernul va adopta vineri o decizie de prelungire a şederii aeronavelor americane până la sfârşitul lunii iunie, pentru a oferi SUA timp să îşi regândească acţiunile.

Radev a obţinut o victorie covârşitoare la alegerile parlamentare din 19 aprilie.